Молода мама Ріанна вперше вийшла в світ після пологів (відео)

Ріанна вперше після пологів вийшла на публіку / Фото: Колаж: Сьогодні

Королева R'n'B у травні цього року вперше стала мамою. У Ріанни та її бойфренда A$AP ROCKY народився хлопчик.

Після народження первістка співачка намагалася не з'являтися на публіці. Але через місяць все ж таки вирішила відвідати один захід. Ріанна вирушила до Лондона разом із батьком своєї дитини. Там A$AP ROCKY виступив на фестивалі Wireless Fest.

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Співачку помітили у натовпі людей, поки вона разом зі своєю охоронною пробиралася на місце, щоб насолодитися виступом бойфренда.

Як повідомляє видання TMZ, виконавиця приїхала до столиці Великої Британії разом зі своїм маленьким сином Ріану з малюком помітили під час посадки на літак в аеропорту Лос-Анжелеса.

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Щодо кар'єри Рірі, то артистка поки що взяла паузу і повністю віддалася материнству – їй подобається бути в ролі мами, і вона вже звикла до цього стану.

Ріанна та A$AP Rocky

Хоч Рірі народила сина в Лос-Анджелесі, але виховувати його там не планує. Як відомо, співачка разом з A$AP Rocky та малюком переберуться на острів Барбадос – на батьківщину зірки.