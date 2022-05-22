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Ріанна не хоче виховувати сина в Америці: куди переїжджає співачка?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 травня, 12:30
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Молода мама Ріанна не хоче, щоб син ріс в Америці і планує разом із ASAP Rocky та новонародженим малюком перебратися на острів
Ріанна планує переїхати із сином із Америки
Ріанна планує переїхати із сином із Америки

Днями поп-зірка Ріанна вперше стала мамою – у співачки та її бойфренда ASAP Rocky народився хлопчик. Малюк з'явився на світ ще 13 травня, але виконавиця ретельно приховувала цю інформацію від преси і про народження спадкоємця стало відомо лише через тиждень.

Незважаючи на свою яскраву вагітність, коли Рірі не соромилася демонструвати животик, що округлився, в екстравагантних вбраннях, співачка не хоче публічного життя для сина.

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Як повідомляє видання The Mirror, Ріанна разом з ASAP Rocky планують ростити сина на острові Барбадос, на батьківщині виконавиці

Ріанна любить Барбадос і їй подобалося там рости. Вона хоче дати своїй дитині той самий досвід, який був у неї – подалі від світу шоу-бізнесу. І вона, і сім'я ASAP знаходяться на Барбадосі, тому пара планує переїхати туди за кілька місяців, – розповів журналістам інсайдер.

Ріанна хоче побути в Лос-Анджелесі ще три місяці, а потім остаточно переїхати. До того ж співачка має розкішний будинок в одному з найпрестижніших районів острова – Сенді Лейн. Рірі придбала пентхаус ще 2013 року за 1,7 млн. фунтів стерлінгів.

Поки що пара не повідомляє імені малюка, але ходять чутки, що з хресною мамою для нього Ріанна вже визначилася і просить прем'єр-міністра Барбадосу Мію Моттлі , яка минулого року оголосила співачку національним героєм

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Ріанна та прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі
Ріанна та прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що під час вагітності Ріанни ходили чутки про зраду A$AP Rocky.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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