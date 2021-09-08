Моргенштерн зможе приїхати до України, але виступити з концертами йому не дозволять

Моргенштерн не зможе заспівати в Україні / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У Моргенштерна заплановані три концерти в Україні: в листопаді артист хоче приїхати до Києва, Харкова та Запоріжжя. Однак, як повідомляє "КП в Україні", артист не зможе заспівати для шанувальників.

Дозвіл на продаж квитків на концерти дає Міністерство культури і інформаційної політики. Моргенштерн числиться в його чорних списках. Не сам особисто, а його творчість. Для цієї людини немає заборони на в'їзд до України, але його пісні тут не дозволені, – розповіло виданню джерело в СБУ.

За словами співробітника СБУ, артист зможе в'їхати на територію України, якщо вкаже метою візиту особисту причину, а не виступ. Він зможе перебувати в країні, але не виступати.

Ділара в кліпі MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ / Фото: YouTube

Раніше за рекомендацією СБУ артист був внесений до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Таке рішення було прийнято на основі аналізу творчості артиста – в піснях Моргенштерна була виявлена пропаганда наркотиків і насильства.

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