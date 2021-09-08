Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чехія - Україна: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Алішер в Україні

Скандал з Талашком

Брітні майже free

Кіно у Венеції

Кайлі вагітна

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Моргенштерн збирається дати три концерти в Україні. Він у чорному списку СБУ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 15:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У квітні цього року артиста внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Раніше Моргенштерн намагався оскаржити це рішення в суді
Моргенштерн в листопаді дасть концерти в Україні
Моргенштерн в листопаді дасть концерти в Україні / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Нещодавно в інтерв'ю Дмитру Гордону Моргенштерн заявив, що він любить Україну і дуже хотів би виступити перед українською публікою. Водночас він також зазначив, що "не їздить до Криму", тому що знає, що після відвідування окупованого півострова, йому повністю заборонять в'їзд в Україну.

Зазначимо, що раніше він був внесений до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України, проте артиста це, схоже, не турбує, адже в Мережі відкрився продаж квитків на його майбутні концерти. Моргенштерн збирається виступити 13 листопада в Запоріжжі, 15 листопада в Харкові та 16 листопада в Києві.

Скріншот: kontramarka.ua
Реклама

Вартість квитків варіюється від 550 грн (в Запоріжжі) до 4490 грн (у Києві). У столиці артист виступить у Палаці спорту.

Скріншот: kontramarka.ua

Зазначимо, що перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Ще кілька новин на тему:

Реклама

Дивіться відео, як дружина Моргенштерна, Ділара, виїхала до нього на весіллі на коні:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Огляд гучних кінопрем'єр
Цікаво
Пішла епоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Зізнання
Настя Івлєєва вперше розкрила подробиці розлучення з Елджеем
Ну, і чому
Перший кадр з Кіану Рівзом із "Матриці 4"
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти