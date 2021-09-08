Моргенштерн збирається дати три концерти в Україні. Він у чорному списку СБУ

У квітні цього року артиста внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Раніше Моргенштерн намагався оскаржити це рішення в суді

Моргенштерн в листопаді дасть концерти в Україні / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Нещодавно в інтерв'ю Дмитру Гордону Моргенштерн заявив, що він любить Україну і дуже хотів би виступити перед українською публікою. Водночас він також зазначив, що "не їздить до Криму", тому що знає, що після відвідування окупованого півострова, йому повністю заборонять в'їзд в Україну.

Зазначимо, що раніше він був внесений до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України, проте артиста це, схоже, не турбує, адже в Мережі відкрився продаж квитків на його майбутні концерти. Моргенштерн збирається виступити 13 листопада в Запоріжжі, 15 листопада в Харкові та 16 листопада в Києві.

Скріншот: kontramarka.ua

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Вартість квитків варіюється від 550 грн (в Запоріжжі) до 4490 грн (у Києві). У столиці артист виступить у Палаці спорту.

Скріншот: kontramarka.ua

Зазначимо, що перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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У червні цього року Моргенштерн подав до суду на СБУ, щоб оскаржити рішення про внесення його до "чорного списку".

Раніше Моргенштерн заявив, що йому все одно, хто у кого забрав Крим. Його цікавить тільки можливість виступати в Україні, тому він уже шість разів відмовлявся від концертів на оукповуному півострові.

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Дивіться відео, як дружина Моргенштерна, Ділара, виїхала до нього на весіллі на коні: