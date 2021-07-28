Моргенштерн посів друге місце в рейтингу Forbes – крутіший за нього тільки зірка ММА

Моргенштерн потрапив на друге місце рейтингу Forbes / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Одразу за Моргенштерном в списку значаться Ольга Бузова, Тімоті і Сергій Шнуров. Також до рейтингу потрапили Олександр Овечкін, Ксенія Собчак, Баста, Артем Дзюба і Поліна Гагаріна.

На місце в ТОПі впливають такі критерії: дохід зірки за рік, кількість згадок зірки в ЗМІ, кількість запитів в Google, кількість підписників на YouTube і Instagram, а також як часто згадують персону в соціальних мережах.

Зірки, що увійшли до першої 10-ки рейтингу Forbes/Фото: forbes.ru

Так, за останній рік Моргенштерн заробив $7,4 млн. Минулогоу року, до речі, він потрапив лише на 21-ше місце Forbes. Непоганий мотиватор, правда?

Зазначимо, що більше, ніж Алішер, заробив не тільки Нурмагомедов, у якого $12 млн, а й Овечкін, Шнуров і Тімоті – у них $12,2, $11, $10,4 відповідно.

А ось за популярністю трійці не вдалося обійти скандального виконавця. Алішер же написав в сторіс, що йде в ММА (змішані бойові мистецтва).

Скріншот: instagram.com/stories/morgen_shtern

Навесні Forbes представив ТОП найбагатших людей світу, куди потрапили Кім Кардаш'ян з Каньє Вестом, Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос та інші знамениті і не дуже люди.

Напередодні Моргенштерн похвалився ще одним досягненням – він отримав діамантову кнопку YouTube, набравши 10 млн підписників. Заради такого випадку дитячий хор навіть заспівав його найвідоміший трек про Cadillac.

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Раніше ми писали, що наречена Моргенштерна похвалилася новим подарунком від репера за 446 тис. грн.