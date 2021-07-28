Моргенштерн занял второе место в рейтинге Forbes – круче него только звезда ММА

Моргенштерн попал на второе место рейтинга Forbes / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сразу за Моргенштерном в списке следуют Ольга Бузова, Тимоти и Сергей Шнуров. Также в рейтинг попали Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.

На место в ТОПе влияют такие критерии: доход звезды за год, количество упоминаний звезды в СМИ, количество запросов в Google, число подписчиков на YouTube и Instagram, а еще частота упоминаний персоны в социальных сетях.

Звезды, вошедшие в первую 10-ку рейтинга Forbes / Фото: forbes.ru

Так, за последний год Моргенштерн заработал $7,4 млн. В прошлом году, кстати, он попал лишь на 21-е место Forbes. Неплохой мотиватор, правда?

Отметим, что больше Алишера заработал не только Нурмагомедов, у которого $12 млн, но и Овечкин, Шнуров и Тимоти – у них $12,2, $11, $10,4 соответственно.

А вот по популярности тройке не удалось обойти скандального исполнителя. Алишер же написал в сторис, что уходит в ММА (смешанные боевые искусства).

Скриншот: instagram.com/stories/morgen_shtern

Весной Forbes представил ТОП самых богатых людей мира, куда попали Ким Кардашьян с Канье Уэстом, Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и другие знаменитые и не очень люди.

Накануне Моргенштерн похвастался еще одним достижением – он получил бриллиантовую кнопку YouTube, набрав 10 млн подписчиков. Ради такого случая детский хор даже спел его самый известный трек про Кадиллак.

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