"Москальський х**": Христина Соловій розлютилася через російськомовний кавер на її хіт (відео)

Христина Соловій розлютилася через кавер на її пісню / Фото: instagram.com/soloviyka
Користувач TikTok під ніком Паша Ізотов виклав у соцмережу свою версію хіта "Тримай", наклавши на музику рядки російською мовою. Христина Соловій відреагувала на це дуже різко.
У своєму Instagram-профілі виконавиця, яка нещодавно вперше знялася для Playboy, опублікувала гнівний пост, але незабаром його видалили. Артистка знову запостила повідомлення, розповівши підписникам про те, що сталося.
Один москальський х**, який називає себе репером, спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос, і навалює з нею свій русскій реп у тіктоках та ютубі, – розповіла Христина.
Вона порівняла цей вчинок з "путінською стратегією відбирати території та привласнювати українську культуру" та попросила фоловерів блокувати відео з кавером.
А ось і той самий ремікс, який не сподобався Христині Соловій:
@_guesonr___ # # # # # # # # – quotes11153
Підписники підтримали виконавицю у коментарях:
- "Боже, не перестаю дивуватися"
- "Шкода, що Інстаграм блокує правду, а не того, хто краде та спотворює чужу працю"
- "Чув те лайно... Засудіть ту гниду"
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