INSTAGRAM: переможець "Співають всі" МУАЯД випустив трек відразу двома мовами

Артист презентує новий трек / Фото: instagram.com/muayad_official/

Сьогодні великий день для 16-річного артиста. МУАЯД презентує свій другий сингл під назвою Instagram. Новинка вийшла відразу двома мовами: українською та російською.

Автором пісні став Дмитро Сисоєв, співак та музикант. За його словами, він був вражений виступом МУАЯДА на шоу "Співають всі".

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Пісня вийшла двома мовами / Фото: instagram.com/muayad_official/

Через місяць після фіналу шоу МУАЯД та Діма зустрілися на одному із заходів та композитор вирішив подарувати артисту пісню, яку ще 3 роки тому сам хотів випустити під власним ім'ям.

Я був шокований, коли дізнався про такий презент. Дуже вдячний Дімі за цей важливий для мене подарунок,

- каже Муаяд.

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Кліп на пісню МУАЯД – Instagram вже знято і незабаром буде презентовано. А поки що ми пропонуємо оцінити новинку!

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Пропонуємо вам проголосувати за найкращу версію пісні.

Яка версія треку вам подобається більше? українською російською обидві

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