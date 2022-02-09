Знову одна? Чому Ані Лорак почала частіше постити сексуальні фото в Інстаграм

Відома українська артистка в Інстаграм регулярно балує шанувальників відвертими фото та відео, через що фанати зробили висновок, що Ані Лорак знову одна

Останнім часом Ані Лорак публікує дуже відверті фото / Фото: instagram.com/anilorak

Вчора співачка Ані Лорак опублікувала фото в дуже відвертому образі без білизни. Звичайно ж, пікантний кадр викликав великий ажіотаж у Мережі та багатьох змусив замислитися, що зараз відбувається в житті артистки, оскільки вона так активно привертає до себе увагу. Доказом цього є дуже гарячі фото Лорак, якими зараз буквально рясніє її Інстаграм.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

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Судячи з відгуків у Мережі, підписники вибудували свою теорію про те, що артистка зараз знову одна, тому має більше вільного часу, який може присвячувати собі коханій, ще більше тренуватися та балувати фанатів сміливими фото та відео.

Відсутність другої половинки – ще один привід сигналізувати іншим чоловікам, співачка вкотре доводить, що вона, як і раніше, бажана і регулярно приймає численні компліменти.

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Співачка на відпочинку / Фото: instagram.com/anilorak

Фото у купальнику у Кароліни збирають тисячі лайків.

Фото Лорак користуються популярністю в Мережі / Фото: instagram.com/anilorak

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Лорак біля басейну / Фото: instagram.com/anilorak

Чи справді Ані Лорак зараз одна, поки що невідомо, адже вона дуже рідко коментує особисте життя і точно не хайпує на стосунках, як низка інших знаменитостей.

Лорак мало говорить про особисте / Фото: instagram.com/anilorak

Востаннє про те, що її серце зайняте, Кароліна говорила виданню "Собеседник" на премії "Прорив року" у 2021 році. Тоді вона зізналася, що у її животі оселилися метелики.

Артистка вибирає сміливі образи / Фото: instagram.com/anilorak

Але більше конкретики не було. Нагадаємо, у 2019 році артистка офіційно розлучилася з чоловіком, турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. А потім у неї був короткий роман із продюсером лейбла Black Star Єгором Глібом.

Ані Лорак робить ставку на відверті образи / Фото: instagram.com/anilorak

До речі, на безіменному пальці руки Лорак можна помітити каблучку, але співачка говорила, що це лише прикраса.

Також зазначимо, далеко не всім шанувальникам подобається ця тенденція з оголенням у Мережі. Багато хто її критикує за такі відверті фото та відео в соцмережі.

скріншоти з Інстаграм Ані Лорак

Шанувальники Ані Лорак сподіваються, що незабаром вона потішить їх добрими новинами або дасть відверте інтерв'ю про особисте, щоб покласти край численним чуткам.

А ми нагадаємо, раніше у Мережі обговорювали пікантні фото Сергія Лазарєва.