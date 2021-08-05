Мумій Троль зібрали аншлаг на ВДНГ. З групою виступив Іван Дорн (відео)

Російський гурт дав концерт перед багатотисячним натовпом в Києві. Незважаючи на дощ, фанати колективу вистояли до кінця шоу

Іван Дорн виступив на концерті Мумій Троль в Києві / Фото: instagram.com/mumiytroll

Російський гурт "Мумій Троль" анонсував цілий тур по Україні. Музиканти вже виступили в Одесі, а попереду у них кілька шоу в Харкові, Маріуполі та Дніпрі.

Минулого вечора Ілля Лагутенко і його компанія відіграли велику шоу на ВДНГ, де зібрали багатотисячний натовп слухачів. Незважаючи на негоду, українці вистояли до кінця, підспівували і танцювали під улюблені треки.

Київ, це було по-любові, – пишуть музиканти про минулий концерті на сторінці в Instagram.

Сюрпризом вечора став Іван Дорн, який приєднався до "Мумій Троль" на пісні "Карнавала.нет". Відповідне відео Дорн опублікував в своєму Instagram-профілі.

До цього група "Мумій Троль" виступала в Україні в 2017 році. Проведенню концертів колективу в нашій країні не перешкоджали, на відміну від випадку з російським репером Бастою, якому раніше був заборонений в'їзд в Україну.

Проте, артисту вдалося виступити двічі в Києві і один раз в Одесі.

Раніше повідомлялося, що скандальний російський репер Баста знову приїде в Україну з концертами. Крім нього в Києві та Одесі виступлять Світлана Лобода та Ані Лорак.

Дивіться, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві: