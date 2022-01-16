На молоду вдову Градського напали зі зброєю і відібрали у неї 100 мільйонів рублів

На вдову Олександра Градського вчинили розбійний напад / Фото: Instagram.com

Все сталося у Підмосков'ї, що на 255 кілометрі ЦКАД. Як пише Telegram-канал Anton S Live , Марина Коташенко їхала у своєму автомобілі, коли в неї раптово врізався Volkswagen Jetta.

Після цього троє чоловіків забралися до машини вдови Градського і змусили її повернутися додому до котеджного селища, де вимагали у жінки 100 мільйонів рублів.

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Потім Коташенко довелося відвезти злочинців до міста Апрелівка Московської області, де вони втекли. За кілька годин Марина Коташенко звернулася до поліції із заявою.

Що відомо про вдову Олександра Градського

Олександр Градський та Марина Коташенко познайомилися напочатку 2000-х, коли останній було 19 років, а співаку – 54 роки. Вони прожили разом 17 років та узаконили стосунки лише за місяць до смерті Градського.

Олександр Градський одружився за місяць до смерті / Фото: Инстаграм

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Марина, до речі, родом із Києва. До Москви вона переїхала відразу після школи та розпочала кар'єру моделі. Олександру Градському Коташенко народила двох синів – Олександра та Івана.

Багата спадщина

Градський помер 28 листопада від інфаркту мозку, йому було 72 роки. Поховали артиста на Ваганьківському кладовищі у Москві.

З майна Олександр Градський мав кілька квартир у Москві, заміський будинок, десятки земельних ділянок. Крім цього, у нього були рахунки в банках і п'ять елітних автомобілів: Lexus RX 450, Lincoln Town Car, Chevrolet Lumina, Toyota 4Runner і Mercedes-Benz.