На твоїй могилі заспіваємо ми дружно гімн України: Потап відповів пропагандисту Красовському на його спіч на підтримку вбивць українців

Потап відповів Антону Красовському / Фото: скриншот

Більше місяця в Україні йде війна , яку розпочала Росія проти українського народу Кожен зараз веде боротьбу своєму фронті. Артисти – хто у ЗСУ та теробороні, а хто на інформаційному полі. Потап з першого дня у своїх соцмережах говорить про російську агресію та показує наслідки "російського світу".

Також український репер відповідає путіністам та робить це в оригінальній формі. Нещодавно відповів у віршах Сергію Безрукову , який підтримує російську агресію, а тепер не зміг промовчати після слова пропагандиста Антона Красовскового, що він вірить у перемогу російської армії

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Антошка Антошка

ВиЧ разьедает мозг ваш понемножку

А мародерам и убийцам из России Вашей

Скатертью дорожка



Антошка ты сам уже герой минувших дней

Как твой Верховный лидер

Ты теперь Верховный гей



Мы знаем что тебя не будут мучать

Убийсвта в Ирпене и Буче

Не выносимо тебе знать что украинский наш Херсон

Антошка ты такой Антон



Если насильники -твои герои

То я за дни твои Антошенька спокоен

В России всегда знали до конца

Каково гею бы снискать конца



Антошка на твоей могиле

Споём мы дружно гимн Украины

Станцуем вместе и не раз

Ведь ты не гей ты чистый пидарас

СЛАВА УКРАЇНІ!

Раніше Потап відповів Ользі Бузовій, яка вирішила критикувати українських артистів за їхню "русофобію"

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