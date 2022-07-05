"Сподіваюся, виживе": Оля Полякова відзвітувала про здоров'я домашньої улюблениці

Оля Полякова надала первинну медичну допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Дедалі більше знаменитостей після початку повномасштабної війни РФ в Україні повертаються додому. Декілька місяців Оля Полякова перебувала з дітьми за кордоном. І ось нарешті співачка перетнула український кордон і зіткнулася з першими пригодами на рідній землі.

Після огляду теплиці, саду та й взагалі всього господарства Полякову чекав неприємний сюрприз. Одна з її кіз застрягла у міжбетонному просторі. Після пережитого фізичного та емоційного стресу на 30-градусній спеці зірка з працівниками ферми відпоювали водою постраждалу козу та надавали їй першу допомогу.

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Скриншот Instagram/polyakovamusic

Оля Полякова, як і обіцяла підписникам, на ранок прозвітувала в Instagram про стан здоров'я кози.

Начебто вона почувається трохи краще, ніж учора. Щоправда, ось очі не розплющує. Внутрішньовенне їй сьогодні робили. Сподіваюся, виживе, – повідомила Оля Полякова.

Судячи з відео, постраждала коза не може самостійно пересуватися. Шанувальники співачки запитують в особистих повідомленнях, як почувається тварина, і бажають Олиній козі якнайшвидшого одужання.

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Раніше ми розповідали про плани Олі Полякової після повернення до Києва.