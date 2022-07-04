Оля Полякова повернулась до України. Що через сирени не змогла зробити співачка? (відео)

Декілька місяців співачка перебувала з дітьми за кордоном. І ось нарешті "Королева ночі" вступила на рідну землю. Що трапилось з зіркою по приїзду та де її доньки – читайте у матеріалі

Оля Полякова показала свій шлях до України / Фото: Pinterest, instagram.com/polyakovamusic

У перші дні повномасштабної війни Оля Полякова вивезла своїх доньок – 17-річну Машу та 10-річну Алісу за кордон. Їх прихистила у Франції подруга артистки, російська блогерка Ніка Білоцерківська. Весь цей час співачка їздила на благодійнв концерти Європою та США. А дівчатка залишались у маминої подруги.

Полякова планувала повернутись до Батьківщини 5 липня. Однак через сильне бажання потрапити додому, зробила це раніше.

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У Instastories зірка показала непростий шлях, який вона подолала до рідної країни.

Олі довелося вистояти величезну чергу на кордоні. Вона показала, як багато людей повертаються до України.

Поляковій довелось простояти в черзі. Фото: скриншот Instastories

В'їхавши на територію України, Полякова не змогла заправитися через повітряну тривогу. Співачка каже, що відвикла від сирен.

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Я в Україні. Їдемо дорогою, не змогли заправитися і сходити в туалет, тому що повітряна тривога. Все зачинено, заправки всі закриті. Я щось переживаю. Відвикла я від цих тривог, – зізналась артистка.

А от вдома на Полякову чекав приємний сюрприз – накритий стіл із зеленим борщем та запеченою куркою й салатом.

Артистка показала, як її зустріли вдома. Фото: скриншот Instastories

Також зірка поділилась з фоловерами, що за вечерею вони ледь не побилась за...огірок.

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Ми сваримось за огірок. Таких огірків в Європі немає. Вони там великі і як з теплиці. А такі маленькі та колючі лише у нас, – заявила Полякова.

У співачки були дискусіїї через огірки. Фото: скриншот Instastories

А де ж доньки артистки?

Оля Полякова зізнавалась, що діти вже дуже хочуть додому, особливо молодша Аліса. Сама артистка вагалась брати їх з собою. Тож, є ймовірність, що дівчатка поки залишись у Франції.

Співачка з доньками Машою та Алісою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Що Полякова планує робити в Україні?

Зірка планує дати благодійні концерти для бійців ЗСУ, біженців та інших людей, які залишися. У неї вже розписані дати.

Окрім концертів артистка має інші масштабні плани – Полякова планує записати альбом українською мовою. До нього увійдуть пісні "Доленька" та "Оля", яку співачка переклана з російської.

Нещодавно Оля Полякова показала, як її молодша донька виконала гімн України.

Раніше ми писали, що співачка звернулася до Володимира Зеленського та попросила його про "найкращий подарунок у світі".