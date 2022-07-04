Оля Полякова повернулась до України. Що через сирени не змогла зробити співачка? (відео)

У перші дні повномасштабної війни Оля Полякова вивезла своїх доньок – 17-річну Машу та 10-річну Алісу за кордон. Їх прихистила у Франції подруга артистки, російська блогерка Ніка Білоцерківська. Весь цей час співачка їздила на благодійнв концерти Європою та США. А дівчатка залишались у маминої подруги.
Полякова планувала повернутись до Батьківщини 5 липня. Однак через сильне бажання потрапити додому, зробила це раніше.
У Instastories зірка показала непростий шлях, який вона подолала до рідної країни.
Олі довелося вистояти величезну чергу на кордоні. Вона показала, як багато людей повертаються до України.
В'їхавши на територію України, Полякова не змогла заправитися через повітряну тривогу. Співачка каже, що відвикла від сирен.
Я в Україні. Їдемо дорогою, не змогли заправитися і сходити в туалет, тому що повітряна тривога. Все зачинено, заправки всі закриті. Я щось переживаю. Відвикла я від цих тривог, – зізналась артистка.
А от вдома на Полякову чекав приємний сюрприз – накритий стіл із зеленим борщем та запеченою куркою й салатом.
Також зірка поділилась з фоловерами, що за вечерею вони ледь не побилась за...огірок.
Ми сваримось за огірок. Таких огірків в Європі немає. Вони там великі і як з теплиці. А такі маленькі та колючі лише у нас, – заявила Полякова.
А де ж доньки артистки?
Оля Полякова зізнавалась, що діти вже дуже хочуть додому, особливо молодша Аліса. Сама артистка вагалась брати їх з собою. Тож, є ймовірність, що дівчатка поки залишись у Франції.
Що Полякова планує робити в Україні?
Зірка планує дати благодійні концерти для бійців ЗСУ, біженців та інших людей, які залишися. У неї вже розписані дати.
Окрім концертів артистка має інші масштабні плани – Полякова планує записати альбом українською мовою. До нього увійдуть пісні "Доленька" та "Оля", яку співачка переклана з російської.
Нещодавно Оля Полякова показала, як її молодша донька виконала гімн України.
Раніше ми писали, що співачка звернулася до Володимира Зеленського та попросила його про "найкращий подарунок у світі".
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"