Нагієв порушив мовчання після вторгнення Росії: Ми воювали самі з собою (відео)

Дмитро Нагієв опублікував першу посаду після вторгнення Росії / Фото: скриншот
Дмитро Нагієв весь цей час не коментував вторгнення Росії в Україну. Але після новини про блокування Instagram у Росії телеведучий порушив мовчання та опублікував пост.
Нагієв не запрошував підписників переходити в інші соцмережі. Він опублікував чорно-біле відео.
До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, попри терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід перед причастям: Що ж я старий накоїв?
Відео відомий телеведучий супроводжував піснею гурту "Акваріум" "Поезд в огне".
По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой...
Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть,
А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой,
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой.
Этот поезд в огне и нам не на что больше жать,
Этот поезд в огне и нам некуда больше бежать.
Нагадаємо, раніше репер Face виступив проти російської агресії
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