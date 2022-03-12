Репер Face звинуватив уіх росіян у війні в Україні: Люди не думають власною головою і радіють літері Z

Російський репер на 17-й день війни вирішив озвучити свою позицію. Він довго не міг повірити в те, що це насправді відбувається

Face звинувачує РФ у війні в Україні / Фото: Instagram

У Росії таки є люди, які розуміють, що в Україні не "спецоперація", що винні у цьому кровопролитті росіяни і що життя не буде колишнім. Зокрема, не побоялись засудити Путіна та його війну Андрій Макаревич та Максим Галкін.

Також свідомо поставився до цієї ситуації і репер Face (Іван Дрьомін). Він неодноразово виступав в Одесі, Харкові, Дніпрі, Києві і всюди його тепло зустрічали.

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Артист каже, що серед його оточення є люди, які навіть схвалюють війну в Україні.

Я досі не можу повірити в те, що це сталося і продовжується прямо зараз. Те, що в це втягнута моя країна, те, що люди з якими я дружив це розуміють, а деякі навіть схвалюють. Люди, з ким я жив по сусідству, з ким я ходив до одного продуктового магазину, – написав репер.

Фейс відкрито звинуватив у війні в Україні всю російську державу, зокрема владу. За його словами, майже сім років він боровся із Кремлем за виживання свого музичного проєкту, але програв битву.

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Ці люди так і не змогли сказати мені у вічі, що я їхній ворог. Вони називають себе носіями російського духу, але вони боягузи, набиті іноземними банкнотами. Вони займаються метушнею за твоєю спиною, вставляючи тобі палиці в колеса, погрожують організаторам та майданчикам, а потім кажуть у ЗМІ, що брехун це ти, – написав Іван Дрьомін.

Також Фейс звинувачує у війні більшу частину російського народу, адже вони не думають власною головою. Та ще й вигадали собі нову свастику.

Тих людей, які не думають власною головою. Тих людей, хто зараз радіють літері Z. Бачив би всіх мій прадід, який пройшов усю війну до Берліна і був нагороджений орденом Суворова. Якби він знав, що через 75 років ви з гордістю придумаєте собі власну свастику і вважатимете себе визволителями Європи, віроломно напавши рано-вранці на братню країну, яка в 28,5 разів менша за нашу територію, то він би швидше застрелився, ніж продовжив за вас воювати, – заявив артист.

Музикант закликав російську владу та армію одуматися та припинити руйнування українських міст та людських життів. Також співак вибачається у всього народу України за ті страждання, які завдала Росія.

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Наостанок Фейс зізнався, що він виїхав із Росії і більше не збирається туди повертатися та давати концерти. Артист додав, що його, як російського артиста та громадянина тепер практично немає.

Мене і моїх близьких вижили з власного будинку та землі, вижила ваша держава, яку я остаточно відмовляюся визнавати моєю з цієї секунди і вижив наш народ, якому абсолютно по*уй на все, доки вистачає грошей на бутерброд з маслом, – наголосив репер.

До слова, репер Оксимирон дасть антивоєнний концерт у Туреччині, а прибуток відправить на допомогу дітям українських біженців.

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