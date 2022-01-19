75-річна мама Корольової у лосинах і з червоною помадою знялася у новій фотосесії: "Хейтери від заздрощів вдавляться"

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Родичам Наташі Корольової часто дістається в Мережі. На думку підписників співачки, синові Корольової краще не співати, а маму, Людмилу Поривай, часто критикують за зухвалу поведінку та недоречні вбрання. Сама Наташа Корольова ніяк на такі коментарі не відповідає, але дала зрозуміти, вона все читає.

Днями співачка вирішила влаштувати своїй мамі нову фотосесію. Бекстейдж зі зйомок Наташа Корольова показала в Instagram.

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Скріншот: Instagram

Для нових фото Людмила Поривай обрала футболку та легінси. На плечі накинула червону шубку зі штучного хутра. Образ доповнила золотою короною.

Наташа Корольова пам'ятає, який ажіотаж минулого року викликала фотосесія мами в образі принцеси , тому вже розуміє, як будуть реагувати в Мережі на нові фото Людмили Поривай.

Боже мій, боже мій! У нас тут рожеву пачку забути не можуть, а тут статуя свободи. То була Корольова мати, а тепер – королева. Ой, зараз почнеться, мамо! Передай привіт своїм хейтерам, – сказала співачка.

Людмила Поривай під час фотосесії встигала відповідати дочці.

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Хейтери від заздрощів вдавляться. А мені їх шкода, мені їх дуже шкода, вони — нещасні люди, вони нічого не мають, тільки гидоти та дурості пишуть. Невже від цього задоволення одержують, – сказала мама співачки.

Наташа Корольова у пості до відео вирішила вперше за довгий час прокоментувати критику на адресу своїх рідних.

Усі, хто спостерігає за нашою родиною на хвилях соцмереж, я сподіваюся, розуміють, що наша родина не зовсім звичайна. Всі члени нашого сімейного угруповання трохи не вписуються в стандартні канони, так що шановні підписники або ми збігаємося з вами вібраціями і насолоджуємося, або краще відпишіться, щоб не робити собі нерви! Усім кохання та позитиву!

Зазначимо, 12 лютого мамі Наташі Корольової виповниться 76 років. Минулого року у день народження Людмила Поривай показала фотосесію, яку потім ще не один день обговорювали, а деякі користувачі маму співачки порівняли з Фіоною зі "Шрека" .

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/ Фото: Pinterest, instagram.com/mama_luda_star

Швидше за все, це традиція у сім'ї Наташі Корольової та у день свого народження Людмила Поривай якраз і опублікує нові знімки.