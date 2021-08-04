Настя Каменських вразила витонченою фігурою в мікро-купальнику: Дуже гаряча дівчина (фото)

Володарка однієї з найкрасивіших фігур в українському шоу-бізнесі продовжує ділитися з шанувальниками яскравими кадрами і демонструвати свою колекцію купальників

Настя Каменських в Хорватії / Фото: instagram.com/kamenskux

Нещодавно Потап і Настя Каменських вирушили до Хорватії, де співачка спокусливо позувала на яхті. Зірка вирішила знову порадувати армію своїх шанувальників, яких у неї в соцмережі понад п'ять мільйонів, і сфотографувалася в бікіні червоного кольору.

На опублікованих в Instagram фото Настя Каменських стоїть на борту яхти. За традицією, зірка розпустила свої пишні локони, насолоджуючись морською прогулянкою.

Я дуже гаряча дівчина, – написала співачка на іспанською мовою.

Настя Каменських в купальнику на яхті / Фото: instagram.com/kamenskux

До співачки і її чоловіка Потапу приєдналася і її мама – Ліда Каменських. Усі разом вони прогулялися містом Коміжа, яке знаходиться в бухті.

Настя зізналася, наскільки важливі для неї сімейні подорожі.

Я виросла в дуже добрій, турботливій, повноцінній і повній кохання сім'ї! Сім'я для мене завжди стоятиме на першому місці. А наші усмішки, подорожі та враження – найбільш незабутні моменти в житті! Зараз буде дуже стандартно написано, але цінуйте, любіть і оберігайте одне одного, – написала співачка.

Настя Каменських з сім'єю і Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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