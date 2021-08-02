Наталії Могилевській – 46: ТОП-5 пісень співачки, які змусять вас поностальгувати

1999 року композиція "Місяць" стала піснею року і зробила Наталію Могилевську однією з найкращих співачок країни.

Співачка Наталія Могилевська відмічає 46-річчя / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Сьогодні, 2 серпня, свій день народження відзначає народна артистка України, співачка Наталія Могилевська. Їй виповнюється 46 років. До особистої події співачка презентувала не лише спокусливу фотосесію у сукні-сорочці, а й розповіла про свої мрії.

На честь дня народження співачки ми вирішили згадати п'ять пісень Наталії Могилевської, які змусять вас поностальгувати.

ТОП-5 хітових пісень Наталії Могилевської

Добірку відкриває всім відомий хіт "Ла-ла-ла". Пропонуємо згадати яскравий кліп Наталії та підспівувати, а може і пританцьовувати.

Чарівна Наталя і чарівна пісня "Місяць". Саме ця композиція стала піснею року в Україні 1999 року і зробила Наталю Могилевську однією з найкращих співачок країни.

Пісня "Лимонний ліхтар" увійшла до альбому "Самое-Самое" 2003 року. Легка, водночас, з глибоким змістом, композиція тут же завоювала серця слухачів.

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Одна з найніжніших і найзворушливіших пісень співачки – "Пролісок". Всім також надовго запам'ятався яскравий і неординарний образ співачки в кліпі.

Завершує добірку пісня, слова якої, здається, знають напам'ять якщо не всі, то точно багато хто.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська ледь не втратила волосся через обіцянки схуднути: як співачці вдалося не стати лисою.

Також ми писали, що Наталія Могилевська очолить журі шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна".