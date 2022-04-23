Наталка Денисенко зустрілась з чоловіком після довгої розлуки: тепер я дружина військового

Наталка Денисенко поділилась зворушливими кадрами з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Чоловік Наталки Денисенко – Андрій Фединчик перебуває у лавах тероборони. Свою сім'ю він не бачив майже два місці, але на Великдень актор вирішив зробити своїм рідним сюрприз.

Сама ж зірка "Кріпосної" після початку війни поїхала з сином Андрієм до Карпат. Проте зараз вона знаходиться у Хмельницьком. У Instastories Денисенко показала, як вона з сином зустрічала чоловіка.

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Я не можу вам розповісти про службу чоловіка, але він такий крутий та справжній захисник. Я не вірю, що ми всі разом, — поділилася Наталка.

Подружжя не бачилось понад 1,5 місяці / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

А ще акторка розказала, що запитав у тата Андрійко.

Андрюша сказав сьогодні: "папа захистить Києв від ворогів і бомбьожки і від війни і ми поїдем додому. Іще питав у Андрія: "а путін ще не здох?".

Сім'я разом святкуватиме Великдень / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Денисенко зазначила, що цей час показав, настільки сильно вона кохає чоловіка.

Тепер виявляється я дружина військового. Не бачилися більше 1,5 місяці, за цей час мій чоловік перекваліфікувався і зробив це дуже успішно. Не знала, що я тебе так люблю, – написала зірка.

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик одружилися у 2017 році. Того ж року у них народився син Андрій.

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Раніше ми повідомляли, що Денисенко розкритикувала російського актора та бойфренда Аліни Гросу Романа Полянського, який промовчав про війну в Україні.