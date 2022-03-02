Чоловік Наталки Денисенко вступив у лави тероборони Києва

Українські знаменитості продовжують вступати в лави ЗСУ та тероборони, щоб давати відсіч російським окупантам

Український актор Андрій Федінчик вступив до тероборони. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Вже сьомий день триває війна в Україні, яку розпочав Путін. Тисячі людей виходять на захист своєї рідної землі та протистоять російській агресії. Серед захисників Києва є і актор Андрій Федінчик – днями він долучився до учасників тероборони.

В Instagram дружина Федінчика – акторка Наталка Денисенко – розповіла, що її чоловік бачиться із сім'єю дуже рідко й мало. У їхнього сина Андрія щодня від перевтоми починається істерика. Він плаче, бо хоче додому. Хлопчик не вірить, що вони колись повернуться до рідної оселі, бо там бомблять. Денисенко намагається заспокоїти його, але він постійно повторює лише цю фразу.

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Я плачу зазвичай так, щоб він не бачив. Коли іду в душ (дякувати богу за те, що така можливість є під час війни!). Дівчата, коли хочеться сильно плакати , це треба робити, щоб не було сильного зриву, але не перед тими хто слабший, – написала акторка.

Андрій Федінчик розповів дружині, що людей в теробороні дуже багато. Просяться навіть пенсіонери. Волонтерів теж вистачає.

Знаю, що дехто переживає ще більше моральне напруження, ще більші втрати. У мене болить дуже сильно сердце за кожного! Біль невимовний, – додала акторка.

Наталка Денисенко пояснила, що кілька днів у неї була сильна ненависть до всього, що стосується Росії. Вона писала погрози та прокльони "російським х*йланам". Проте тепер, за її словами, трішки відлягло, бо впевнена, що скоро всьому "русскому миру" настане кінець.

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Відчуваю наш сильный патріотизм і готовність усіх громадян стояти до кінця. Наша перемога не минуча, – додала артистка.

Раніше Микита Добринін вступив до лав територіальної оборони Києва. Також учасник "Холостячки" Макс Тарапата пішов обороняти столицю.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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