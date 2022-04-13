Наталя Могилевська присвятила надихаючу пісню героїчній українській нації: прем'єра "Ми будем стояти!"

Співачка випустила підбадьорюючу пісню / Фото: скріншот

Для всіх українців ця весна – розстріляна через російське вторгнення в Україну. Більше немає місця для розважальних пісень. Їм на заміну прийшли патріотичні, що мотивують, на злобу дня. Цього тижня, крім непростої композиції Ірини Федишин, вийшла нова пісня у Наталії Могилевської

Слова та музика пісні "Ми будем стояти!" – Наталі Могилевської та Юрія Рибчинського. Наступні рядки дуже надихають:

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Я голос твій, моя Україна.

Ніколи я тобі не покину

Ведуть усі дороги до перемоги!

Вона понад усе!!!

Могилевська та Рибчинський / скріншот відео

У ролику артистка показала кадри з військовими, волонтерами, простими українцями, котрі зараз кожен на своєму місці намагається наблизити нашу перемогу.

Не пропустіть нову патріотичну пісню "Ми стоять!" Наталі Могилевської!

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Нагадаємо, раніше гурт THE HARDKISS випустив актуальний трек "Як ти?".

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