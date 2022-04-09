"Розстріляна весна": Ірина Федишин випустила несамовиту пісню про жертв російських катів у Бучі

Нова пісня артистки – біль, який зараз переживає кожен українець. Її треба почути кожному!

Ірина Федишин випустила пісню, яка чіпляє за саму душу / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Понад 40 днів в Україні триває війна, яку розпочала Росія проти нашого народу. Звірства, які вони творять на нашій землі, не вкладаються в голові. Весь цивілізований світ досі не може відійти від шоку, який побачили всі у Бучі та інших українських містах, де лютувала російська армія. Весь біль і жах побаченого втілився у несамовиту пісню "Розстріляна весна" Ірини Федишин.

Сьогодні Ірина Федишин, раніше розкритикувала Ані Лорак, випустила пісню, яка, за її словами, була написана за божественного втручання. У Instagram артистка розповіла історію її створення:

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Ірина Федишин

Такого ще ніколи не було у моїй діяльності. Я, як ніколи, відчувала Божу присутність у створені цієї пісні. Наступного дня після побаченого у Бучі, Ірпіні, Гостемелі, ми прокинулися зранку і Віталік зателефонував отцю Половку, спитати, чи немає зараз у нього віршів про події в Україні? У відповідь почув: "Так, я сьогодні написав вірш про Бучу". Я була вражена цим віршем і так тонко підібраними словами. Підійшла до фортепіано і зразу почала її співати, так, ніби я вже знала цю мелодію на пам’ять. В цей же день я скинула написану пісню на студію і наступного дня вже була демо-версія. Я одразу почала записувати вокал, до пізньої ночі працюючи на студії. А ще на наступний день, мені вже скинули готовий трек. Далі я побігла на студію, щоб зняти невеличкий відеоряд. Зйомку запланували на 9:00 ранку, а звечора я подумала, що одягнути? Відкрила шафу і побачила сукню, яку я купили ще 5 років тому і нікуди ще не задіяла. Я вже в один час хотіла комусь її віддати. І тут вона стала так потрібна. За один день ми зняли, зразу змонтували і в ту же ніч відео було допрацьовано. З такою швидкістю і точністю я ще ніколи не працювала. Але це був порив. Порив емоцій, які неможливо стримати.

У тексті пісні "Розстріляна весна" (Буча) такі слова:

Здригнувся світ …

Це біль пекуча

Мов на Хресті

Розп’ята Буча

Немає сонця – тільки ночі

Нема життя – закриті очі

Нема весни – її спалили

Ні це не сни, їх взяли й вбили

Бо їх вина, що українці

Це 41, фашисти німці!

Розстріляна весна …

Розстріляні мрії…

І стогне від болю земля

в моїй Україні.

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Артистка також звернулася до світу із закликом про допомогу:

Я благаю світ, ви це бачите, ви знаєте! Не втомлюйтесь! Потрібно більше вашої підтримки, щоб зупинити цього тирана. Бо ця психічно хвора людина зі своїм військом, що дозволяє собі так безжально вбивати, якщо вони не відповідають за ці звірства, вони не зупиняться на Україні, вони підуть далі.

Наступну композицію неможливо слухати без сліз. Але це наша нова дійсність.

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У нас немає сумнівів, що всі злочини російської армії будуть розслідувані та покарані. Ми продовжуємо захоплюватися нашими захисниками та вірити у швидку перемогу!

Нагадаємо, раніше Дмитро Дікусар показав, що підтримує бойовий дух наших героїв із ЗСУ.

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