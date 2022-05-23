Наталія Могилевська розповіла про таємничого коханого: Мені з ним і смерть не страшна

Наталія Могилевська розповіла про коханого / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська часто ділиться із шанувальниками подробицями про своє життя. Наразі всю свою увагу виконавиця зосередила на допомозі Україні та займається волонтерством у Києві.

Проте в інтерв'ю ведучим передачі Ранок з Україною Могилевська розповіла, що весь цей час поряд із нею був коханий чоловік, який підтримував її. Разом з ним виконавиця відвідувала дитячі будинки та госпіталі, а також військові частини.

Реклама

Ми були разом весь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де "зникли" військові частини – вони під землею, а для ворога їх просто не існує. Вчора були в Запоріжжі, поблизу якого російські війська. Тобто він їздить зі мною і захищає від усього. Мені з ним і смерть не страшна, як у пісні, – поділилася співачка.

Поки що, за словами Могилевської, вона не поспішає розкривати особистість свого обранця та історію їхнього знайомства. Співачка чекає, коли в Україні настане мир.

Я вважаю, що під час війни всі історії кохання не на часі. І нашу історію ми розповімо згодом. Проте я дуже вдячна йому за те, що він зі мною, – розповіла Могилевська.

Раніше Наталія Могилевська розповіла, що втратила близьку людину під обстрілами в Маріуполі.