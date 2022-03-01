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Наталія Могилевська вийшла на допомогу киянам та теробороні: розвозила воду та продукти

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 20:07
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Українські зірки не стоять осторонь і намагаються всіма силами допомогти простим людям та бійцям української армії. Свій внесок вирішила зробити і Наталія Могилевська
Наталія Могилевська вийшла на вулиці Києва підтримати українців
Наталія Могилевська вийшла на вулиці Києва підтримати українців / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тепер музикантам та артистам не до концертів, вони забули про сцену й взялися допомагати країні, хто чим може. Юрій Ткач і Андрій Хливнюк несуть службу в лавах тероборони Києва, а Наталія Могилевська вирішила підтримати бійців, які захищають Київ.

В Instagram виконавиця поділилася відео, на якому сьогодні вирушила на пости тероборони з провізією для захисників, а також пройшлася вулицями Києва та заспівала у метро.

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Ці дні я була закрита на Осокорках. Вирішила здійснити вилазку до тероборони, пошукати їжу, з'їздити біля метро "Славутич". Подивитися, як там люди, підтримати дух зажурених та привезти води, – розповіла Могилевська.

Співачка закликала всіх українців навіть у такі складні часи не зневірятися й не забувати, що у нас є наша українська пісня.

Наталія спустилася в метро, щоб підтримати людей і там влаштувала для них невеликий концерт. Також співачка пообіцяла приїхати на "Харківську" та інші станції по змозі.

Крім того, Могилевська запропонувала допомогу киянам, які мають проблеми з водою.

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Хто живе в районі метро "Славутич", "Осокорки" і хто не має води – пишіть. У мене свердловина, – повідомила Наталія.

Раніше Монатик написав вірш, присвячений війні в Україні. У ньому артист звернувся до російських зірок та закликав не мовчати.

Дорогі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного та допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо в ЗСУ!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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