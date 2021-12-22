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Наташа Корольова без фонограми виконала пісню, яка всіх дістала (відео)

Еліна Пелешенко
22 грудня, 14:05
Днями Наталя Корольова відвідала чергову російську премію. Отримуючи нагороду, співачка вирішила із залом заспівати свій хіт "Желтые тюльпаны", але щось пішло не так

Наташа Корольова заспівала без фонограми "Желтые тюльпаны" / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташі Корольової не звикати до критики в соцмережах. Російській співачці часто дістається за використання фотошопу і люблять у коментарях поміркувати про вокальні дані сина Корольової. Але цього разу артистку захейтили за одну із найпопулярніших пісень у її репертуарі.

У себе в Instagram Наташа Корольова опублікувала відео, як співає "Желтые тюльпаны" без фонограми.

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Підписники и написали, що втомилися від "Желтых тюльпанов" та радять артистці урізноманітнити репертуар.

  • "Знову тюльпани?! А новенького нічого чи немає?"
  • "Ну чому немає нових хітів?? Наташа! Це, звичайно, класно, але ви залишилися в 90-х"
  • "Набридли ці пісні вже! Хочеться нового! Скоро вже нудити почне!"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Наташу Корольову розкритикували за витівку на концерті Ігоря Ніколаєва . Співачка прийшла без запрошення, а потім із зали виконали "Желтые тюльпаны".