Наташа Корольова без фонограми виконала пісню, яка всіх дістала (відео)

Наташа Корольова заспівала без фонограми "Желтые тюльпаны" / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташі Корольової не звикати до критики в соцмережах. Російській співачці часто дістається за використання фотошопу і люблять у коментарях поміркувати про вокальні дані сина Корольової. Але цього разу артистку захейтили за одну із найпопулярніших пісень у її репертуарі.

У себе в Instagram Наташа Корольова опублікувала відео, як співає "Желтые тюльпаны" без фонограми.

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Підписники и написали, що втомилися від "Желтых тюльпанов" та радять артистці урізноманітнити репертуар.

"Знову тюльпани?! А новенького нічого чи немає?"

"Ну чому немає нових хітів?? Наташа! Це, звичайно, класно, але ви залишилися в 90-х"

"Набридли ці пісні вже! Хочеться нового! Скоро вже нудити почне!"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Наташу Корольову розкритикували за витівку на концерті Ігоря Ніколаєва . Співачка прийшла без запрошення, а потім із зали виконали "Желтые тюльпаны".