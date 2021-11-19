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Наташу Корольову засудили за витівку на концерті Ігоря Ніколаєва: "Потяг пішов"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 15:38
В закладинки
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Днями Ігор Ніколаєв дав великий сольний концерт. Але в Мережі обговорюють не сам захід, а появу Наташі Корольової
У Мережі розкритикували появу Наташі Корольової на концерті Ігоря Ніколаєва
У Мережі розкритикували появу Наташі Корольової на концерті Ігоря Ніколаєва / Фото: Instagram

Наташа Корольова прийшла без запрошення на концерт ексчоловіка Ігоря Ніколаєва. Співачка із залу для глядачів підспівувала хіти, а потім подарувала композитору букет жовтих тюльпанів.

Поява Корольової викликала бурхливу реакцію. Співачка зазначила, що шанувальники дуже люблять пісні, які написав для неї Ніколаєв, і попросила ексчоловіка зіграти "Желтые тюльпаны". Ігор Ніколаєв не став відмовляти Наташі Корольовій.

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Нинішня дружина Ігоря Ніколаєва Юлія Проскурякова ніяк не коментувала таку імпровізацію , але поділилася фото з концерту.

Дружина Ігоря Ніколаєва та дочка
Дружина Ігоря Ніколаєва та дочка / Фото: instagram.com/uliaveronika

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У коментарях під постом Проскурякової деякі почали обговорювати появу Наташі Корольової на концерті. Комусь такий сюрприз сподобався, комусь ні.

  • Дуже шкода, що у програмі не було дуету з Корольовою. Але Наталя викликала фурор. Це було круто.
  • У чому успіх? У неохайному вигляді, у трико? У нав'язуванні свого сумнівного співу на чужому святі? Потяг пішов. Ту-ту, як співає Алла Борисівна. Піар не на її користь вийшов.

До слова, Наташу Корольову часто засуджують у Мережі. Іноді співачці дістається за надмірну кількість фільтрів та невдалі фото. Можливо, якби співачка знала кілька секретів ідеальних знімків , її менше критикували б.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Дружина Ігоря Ніколаєва стала видаляти коментарі про Наташу Корольову. Підписники звернули на це увагу і почали писати про це. Юлія вирішила не мовчати. Вона наголосила, що це минуле і не хоче цього бачити на своїй сторінці.

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Скріншот: Instagram

Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова були одружені з 1992 по 2001 рік — стосунки почалися, коли співачці було 18 років. Для Королевої композитор написав такі хіти "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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