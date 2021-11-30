Назарію Яремчуку виповнилось би 70! Дивимось рідкісні фото співака

30 листопада у Назарія Яремчука день народження / Фото: пресслужба
Назарій Яремчук вважається першою мегазіркою України – у часи, коли був відсутній навіть натяк на появу вітчизняного шоу-бізнесу. Крім цього, Назарію неофіційно надано титул першого "секс-символу" країни.
Також співак мав честь першим заспівати твори Володимира Івасюка ("Червона рута", "Водограй" та інші) та знявся у фільмі "Червона рута" 1971 року.
Його образ завжди асоціювався зі справжнім патріотом, для якого найважливішим були сім'я та батьківщина. Зазначимо, про доброту, справедливість, високі моральні якості співака ходили цілі легенди, а пісенний талант назавжди вивів його до перших у вітчизняній естраді.
На жаль, артист прожив лише 43 роки – 1995-го він помер від раку шлунка. Загалом Яремчук записав понад 150 композицій. З них найвідоміші "Гай, зелений гай", "Батьківщина", "Я піду в далекі гори", "Гей ви, козаченьки" та інші.
Пропонуємо подивитись архівні фото знаменитого українського співака.
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