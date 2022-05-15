Україна не дала жодного балу Польщі на Євробаченні-2022: подробиці скандалу

Журі від України не дало жодного балу представнику Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми досі не можемо оговтатись від радісної новини про перемогу Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022". Український гурт загалом отримав 631 бал на конкурсі. Максимальні 12 балів Україна отримали від членів журі з Молдови, Латвії, Румунії, Литви та Польщі. Водночас члени журі з України оцінили виступ учасника з Польщі у нуль балів, а українські глядачі – у 12. Така ситуація викликала справжні шок в українців. У Мережі можна зустрітити багато обурливих коментрів, мов поляки дуже нас підтримують під час війни з Росією, тож їх потрібно було б підтримати на вокальних змаганнях.

Сайт "Сьогодні" розповідає вам, хто від України входив до професійного журі та як реагують на таку подію у соцмережах.

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Склад журі від України, які голосували на конкурсі

До складу журі увійшло п’ять членів. Головою журі став український продюсер, звукорежисер Вадим Лисиця.

Також, окрім Лисиці бали фіналістам "Євробачення-2022" ставили:

Андрій Капраль – соліст вокальної формації Піккардійська терція", лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, заслужений артист України;

Ірина Федишин - українська популярна співачка;

Андрій Яцків – художній керівник Академічного інструментального ансамблю "Високий Замок" Львівської національної філармонії, отримав відзнаку "Греммі" як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу "Чорнобиль";

Лук’ян Галкін – український кінокритик, виконавчий продюсер телеканалу UA: КУЛЬТУРА.

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Члени журі від України. Фото: Скріншот

Так, наше журі дало 12 балів – Великій Британії, 10 – Португалії, 8 – Нідерландам, 7 – Греції, 6 – Швейцарії, 5 – Азербайджану, 4 – Швеції, 3- Австралії, 2- Арменії, 1 – Чехії.

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Нагадаємо, речницею "Євробачення-2022" від України була солістка гурту Go_A Катерина Павленко. Вона не оцінювала виступи, а лише озвучувала бали журі.

Журі кожної країни-учасниці конкурсу голосують під час генеральних репетицій за день до першого/другого півфіналу та фіналу. А от глядачі голосують у прямому ефірі після всіх виступів.

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Реакція глядачів та зірок з України на "оцінення" журі Польщі

Валерій Харчишин

Фронтемн "Другої ріки" написав у Facebook, що йому соромно за таке рішення журі. Артист вибачився перед поляками та литовцями, які також не отримали балів віж суддів України.

Хотів вибачитися за те, що недооцінював "Євробачення" і, за деяких причин, відмовився стати членом чи головою журі. Це трапилось ще задовго до війни. Тепер соромно. Вибачте, браття поляки та литовці. Ви не були найгіршими, навідміну від деяких членів журі. Але вдячний народ України підтримує вас. І так буде завжди!, – заявив Харчишин

Ольга Сумська

Акторка не може зрозуміти, чому так оцінили журі Польщу у той час, коли ця країна допомагає українцям.

Шкода, що наше журю не поставило Польщі жодного балу. А поляки нам дали 12. І це в той час, коли Польща приймає мільйони біженців з України. Хто там в журі у нас цього року? – обурилась артистка.

Тарас Тополя

Солітс гурту "Антитіла" зазначив, що радості від перемоги України на "Євробаченні" та заклику зі сцени врятувати людей на "Азовсталі" – безмежна. Однак, за його словами, радість миттєва, а відносини між двома народами довготривалі, і від цього залежить наше спільне майбутнє.

Дорогі поляки, наш сусід, друг та брат по цінностям та духу. Перш за все хочу подякувати за ту підтримку, яку ви надаєте Україні у цей надважкий час. Внесок Польщі неоціненний, а ми досі не зрозуіли його до кінця. Ніколи цього не забудемо та обов'язково віддячимо. Це роздратування оцінками українського журі та 0 балів для польського виконавця – наш великий сором. Не знаю мотивації цих людей, але я точно не погоджуюсь з їхнім рішенням. Хочу зазначити, що на цій посаді лише 5 членів журі, а не вся українська нація! Українська нація оцінила польського представника у максимальні 12 балів, – пояснив музикант.

Тополя попросив не асоціювати всю націю з рішенням окремих осіб. За його словами, голоси журі прямо протилежні думці українського народу.

Також глядачі зазначили, що рішення українського журі – це "ганьба":

Де бали для сусідніх країн! Україна не в політиці типу? Журі – ганьба для України.

Де ви понабирали тих журі? Взяти і в бочку меду з перемогою всунути ложку дьогтю 0 Польщі. Вони там геть з глузду з’їхали?

Який сором перед країнами які нам так допомагають. Ви що, картинку для росТВ зробили?

В мене інше питання, хто по набирав таких йолопів в судді? Як сусіднім країнам не дати балів?

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Нагадаємо, представник Польщі Ochman виконав на конкурсі пісню River та посів у фіналі 12 місце з 151 балом. Зазначимо, що українські телеглядачі на відмінну від журі оцінило поляка у 12 балів.

Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".