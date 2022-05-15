Как голосовали жюри на Евровидении-2022 и кто дал Украине максимальное количество баллов

Kalush Orchestra принес важную в это время победу Украине на песенном конкурсе "Евровидение-2022"! Рассказываем, как голосовали жюри и зрители за группу

Kalush Orchestra получил 631 балл на "Евровидении-2022" / Фото: eurovision.tv

Исторический момент, который останется в памяти всего мира – Украина стала победителем "Евровидения-2022" , получив максимальный 631 балл.

Сайт "Сегодня" рассказывает, кто и какие баллы давал представителю Украины – Kalush Orchestra.

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По результатам голосования профессиональных жюри Украина заняла четвертое место из 192 баллами.

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Максимальное количество баллов – 12 – дали: Польша, Молдова, Латвия, Румыния и Литва. Наименьшее : Мальта и Сан-Марино – по 2 балла.

А вот от зрителей Украина получила 439 баллов. В итоге получилось – 631. Гордимся нашими ребятами! Уверены, что не за горами будет еще одна большая победа Украины в битве с рашистским нашествием!

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Отметим, еще до оглашения результатов "Евровидения-2022" букмекеры прогнозировали победу Украины с рекордным показателем 62%. По итогам голосования, следующим в турнирной таблице разместились Великобритания и Испания.

Если вы пропустили песенный конкурс и то, как Украина одержала победу – предлагаем пересмотреть нашу текстовую онлайн-трансляцию "Евровидение-2022".