Після вбивства Галини Гатчинс працівники сфери кіно попросили заборонити зброю на зйомках

214 голлівудських кінематографістів підписали документ з вимогою заборонити зброю на зйомках / Фото: Инстаграм

Президенти Американського товариства кінематографістів закликають до заборони використання вогнепальної зброї на знімальних майданчиках. Відкритий лист про це вони вирішили написати після смерті оператора Галини Гатчинс і назвали події, які призвели до її загибелі "недбалими та запобіжними".

У нещодавно створеній петиції міститься заклик до негайних дій не лише з боку керівництва профспілок, а й з боку законодавців та правоохоронних органів. Про це повідомляє сайт Variety.

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Ми клянемося, що більше не будемо свідомо працювати над проектами з використанням вогнепальної зброї на зйомоках. Ми клянемося більше не ставити себе та нашу команду у смертельні ситуації. У нас є безпечні альтернативи у вигляді нефункціональної зброї. Ми не будемо сидіти склавши руки і чекати поки галузь зміниться. Ми зобов'язані самі вносити до неї зміни, – йдеться у зверненні.

Фото: Instargam

Також було опубліковано чотири сторінки із підписами. Серед кінооператорів, які підтримали петицію найвідоміші Грег Фрейзер ("Дюна"), Рейчел Моррісон ("Чорна пантера") та Менді Вокер ("Мулан"). Також вони закликають Алека Болдуїна використати свій вплив для просування необхідних змін.

Раніше інший документ про покращення умов праці для працівників кіно зібрав понад сто тисяч підписів.

Нагадуємо, що 21 жовтня Алек Болдвін випадково застрелив оператора Галину Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа", де мав виконати головну роль. Він вистрілив зі зброї, яка не повинна була бути заряджена справжніми патронами. Наразі розслідування того, що трапилося, триває, поки що поліція не готова висунути звинувачення через нестачу доказів.

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