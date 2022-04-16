Зустріч не відбулася: принци Вільям та Гаррі проігнорували один одного під час візиту Сассексів до Лондона

Схоже, потепління у стосунках герцогів очікувати не доводиться / Фото: Getty Images

Приїзд Меган Маркл та принца Гаррі до Лондона – подія для їх шанувальників довгоочікувана. Вчора вони вперше з'явилися на публіці у Європі після офіційного складання королівських обов'язків. І вже є нова порція чуток від інсайдерів щодо Сассексів.

Відмітимо, що зустріч герцогів Сассекських з королевою та принцом Чарльзом пройшло під завісою таємниці для преси. Візит вийшов досить несподіваним, але на хвилі чуток про те, як Сассексів "скасовують" через їхню зневагу королеви, – приїзд до Лондона – цілком логічний.

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Меган Маркл і принц Гаррі використали свій тур до Нідерландів у рамках "Ігор нескорених" як привід зустрітися з членами монаршої сім'ї, а в пасхальний тиждень для багатьох цей візит став приводом говорити про "покаяння" пари за низку зухвалих вчинків за останні 2 роки.

Меган Маркл і принц Гаррі вперше за два роки приїхали до Лондона / Фото: Getty Images

Щоправда, не всі виявили готовність до спілкування. Повідомляється, що Сассекси не бачилися з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон під час свого швидкоплинного візиту до Великобританії. Про це говорить королівський експерт видання ITV Кріс Шіп. За його словами, єдиним членом сім'ї, якого так і не зустрів Гаррі, став його старший брат. За офіційною версією, герцоги Кембриджські з дітьми знаходяться у відпустці в горах, тому тимчасово відсутні у Великобританії.

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Але незрозуміло, хто включив ігнор: принц Вільям поїхав, щоб не бачити брата, чи принц Гаррі спеціально запланував візит у такі дати, щоб Вільям був відсутній.

Принци Вільям та Гаррі / Фото: Getty Images

Питання залишається відкритим. Але поки що зрозуміло одне: відносини братів залишаються натягнутими. Ситуація стала лише гіршою після того скандального інтерв'ю Меган і Гаррі Опре, де вони відкрито звинуватили королівську родину Великої Британії у расизмі. А якщо додати ще й відмову виконувати королівські обов'язки, через що у Кейт та Вільяма в рази додалося роботи, цілком зрозуміло, що у спадкоємця корони не виникає бажання поспілкуватися з братом.

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