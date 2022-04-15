Не Жанна: молодша сестра Фріске назвала дочку незвичайним ім'ям

Наталя Фріске озвучила ім'я доньки / Фото: instagram.com/friske_natalia

8 квітня стало відомо про те, що сестра Жанни Фріске вперше стала мамою. Наталя вже трохи прийшла до тями і навіть поділилася з шанувальниками цікавими новинами.

На своїй сторінці в Instagram Наталя Фріске озвучила ім'я новонародженої малечі. І хоча багато хто очікував, що вона назве спадкоємиці на честь улюбленої сестри, дівчина підійшла до вибору імені креативно. Навряд чи хтось із шанувальників вгадав, як Фріске назве дочку.

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Нарешті хочу познайомити вас з моєю маленькою принцесою. Я дуже довго вибирала ім'я, я хотіла, щоб воно дитині підходило, і щоб було незвичайне, і було співзвучне з нашим прізвищем. Випадково побачила це ім'я, і просто закохалася, і не уявляла, що мою дочку будуть звати якось інакше. Знайомтесь, мій маленький всесвіт, Фріске Луна Олександрівна.

P.S. Наголос на "У"?

Зазначимо, Наталя Фріске багато років мріяла про дитину, щоб завагітніти, вона кілька разів вдалася до процедури ЕКЗ. Остання спроба стала вдалою. Відомо, що з батьком дівчинки Наталія Фріске розлучилася, перебуваючи на ранніх термінах вагітності, але вони все ж таки зберегли дружні стосунки.

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