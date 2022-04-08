Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

З ким Надя?

Добринін про ТрО

Хейлі вагітна?

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Сестра Жанни Фріске вперше стала мамою – дитина з'явилася на світ за допомогою ЕКЗ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 квітня, 18:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наталія Фріске сьогодні приймає вітання у зв'язку з поповненням. Не пропустіть подробиці!
Наталя Фріске поділилася сенсаційними новинами
Наталя Фріске поділилася сенсаційними новинами / Фото: instagram.com/friske_natalia

Буквально годину тому 35-річна Наталія Фріске у Instagram поділилася щасливими для своєї сім'ї новинами: вона вперше стала мамою!

У неї народилася донька з вагою 4470 грам і зростом 58 см.

Реклама

Я щаслива, тепер я мати. З днем народження моє маля. Ласкаво просимо до цього світу! Мама на тебе дуже чекала! Ти мій сенс, ти моє життя, моє повітря!

Наталія Фріске народила доньку / Фото: Instagram

Поки що ім'я малечі не розголошується. Новоспечена мама приймає вітання від шанувальників, адже вона дуже давно чекала на цю подію.

Дівчина не приховує, що вдалася до процедури ЕКЗ. Це друга спроба, і вона стала вдалою. До цього Наталія Фріске кілька разів переживала викидні.

Реклама

В одному з інтерв'ю нещодавно вона зізнавалася:

Я завагітніла раніше за Жанну — у 2011 році. Але, на жаль, тоді малюк завмер, те саме сталося у 2014 році та у 2015-му. Лікарі говорили, що у нас із Сергієм (на той момент чоловік дівчини – прим.ред.) генетична несумісність. 2017 року робили ЕКЗ — теж не вийшло. Невдача і стала однією з причин розлучення. У 2019 році лікар сказав, що після всього, крім ЕКЗ, мені вже нічого не допоможе. Після всіх вишкрібань і викиднів я "заробила" непрохідність труб. Ось така історія. Півроку себе готувала. Зрештою пішла до лікаря, якому довіряла. Вона м'яко, дбайливо, акуратно ввела мене в протокол і, тьху-тьху, все вийшло з першого разу. Зробила тест на дев'ятий день після підсадки — одразу дві смужки.

Молодша Фріске роститиме сама, адже зі своїм обранцем вона розлучилася. У майбутньому Наталя планує стати багатодітною мамою і має на цей випадок уже багато заморожених яйцеклітин.

Нагадаємо, цього тижня також стало відомо про поповнення у сім'ї Андрій Макаревича.

Реклама

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти