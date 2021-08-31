Не можна взагалі нічого терпіти: актриса Ліза Зайцева дала пораду тим, хто у стосунках з абьюзером

Актриса Ліза Зайцева дала пораду тим, хто у відносинах з абьюзером / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Актриса Ліза Зайцева не приховує, що раніше у неї були дуже важкі абьюзівние стосунки. Однак вона все ж знайшла в собі сили, щоб піти від чоловіка, і вважає цей вчинок найбезбашенішим:

Мені потрібно було піти зі своєї квартири, купленої в шлюбі, в нікуди. Колишній чоловік досі десь ховається, і я не знаю, де саме. Його немає на території України.

За словами актриси, у неї на той момент не було грошей, вона зайняла їх у подруги і зняла квартиру, знаючи, що у неї буде проєкт. Ліза була абсолютно впевнена, що Всесвіт її не залишить, тому у неї обов'язково з'явиться робота.

І незабаром Лізу Зайцеву затвердили на роль інтерна Ксюші в ситкомі "Люся Інтерн". Актриса впевнена, що Всесвіт тримає нас за руку і завжди допомагає. Особливо якщо ми насамперед думаємо про себе.

Актриса Ліза Зайцева зустріла любов на проекті "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Минулий досвід навчив актрису ніколи не дозволяти ображати себе і завжди розбирати ситуацію, якщо хтось недобре з тобою поводиться:

Я стільки всього замовчувала. Мені так хочеться, щоб дівчата, які знаходяться в таких же страшних стосунках, в яких була я, не мовчали про це і ділилися з мамою або з подружкою.

Вона запевняє, що не можна взагалі нічого терпіти. Потрібно любити себе і не сумніватися. Бути сміливою і йти вперед. Говорити собі: "Ти талановита, красива, у тебе все буде добре!"

Сьогодні актриса дуже щаслива. Впевненість зірки серіалу в тому, що все обов'язково налагодиться, коли вона пішла від колишнього чоловіка, допомогла знайти справжню любов. Актриса отримує приємні сюрпризи від коханої людини, завжди відчуває підтримку і любов до себе.

Раніше пройшла прем'єра серіалу "Виклик" на телеканалі Україна – дивіться відео:

Раніше Віталіна Біблів розповіла про тонкощі роботи акторів.