Немає часу на секс, тому Прыянка Чопра звернулася до сурогатної матері – інсайдер

Відома пара недавно вперше стала батьками / Фото: https://www.instagram.com/nickjonas/

Ми публікували раніше великий список знаменитостей , які звернулися до сурогатного материнства. Серед них і знаменита актриса Пріянка Чопра. Індійська акторка та її чоловік Нік Джонас уперше стали батьками. Тепер інсайдер поділився думкою про те, чому знаменитості зважилися на такі заходи.

Наразі офіційної позиції пари немає. Як і інші зірки, вони не діляться деталями про своє здоров'я, але джерело з оточення пари стверджує, що аж ніяк не проблеми зі здоров'ям стали причиною того, що дитину виносила сурогатна мати.

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Пріянка Чопра / Фото: instagram.com/priyankachopra

За чутками, у Пріянки Чопри та Ніка Джонаса просто немає часу на те, щоб "зачати малюка, коли у неї овуляція". Через напружений графік та постійні роз'їзди подружжю просто не вдається знайти момент, щоб працювати над збільшенням сімейства. Благо, вони мають можливість скористатися ноу-хау медицини і в будь-якому випадку стати батьками.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: https://www.instagram.com/nickjonas/

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За повідомленням New York Post, у 39-річної Чопри та 29-річного Джонаса народилася дівчинка, вона з'явилася на світ у лікарні в Південній Каліфорнії, на 12 тижнів раніше терміну. Сама пара просить у шанувальників, щоб ті не порушували особисті межі в цей особливий для них період.

Коротко про стосунки пари

На початку 2018 року Пріянка Чопра та Нік Джнас почали зустрічатися. Вже в серпні того ж року пара побралася під час максимально скороченої церемонії заручин "Рока". 1 та 2 грудня вони зіграли весілля за християнськими та індійськими традиціями в Раджастхані.

Стосунки пари розвивалися дуже стрімко / Фото: https://www.instagram.com/nickjonas/

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