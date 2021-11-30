Ніколас Кейдж вивів на червону доріжку дружину, вдвічі молодшу за нього / Фото: Getty Images

Учора в Нью-Йорку вручали кінопремію Gotham Awards незалежним фільмам та проєтам. Тріумфатором вечора стала Меггі Джілленгол з її стрічкою "Невідома дочка".

На червоній доріжці перед камерами позували Дакота Джонсон, Ітан Гоук, Крістен Сюарт та багато інших зірок. Серед них були Ніколас Кейдж та його молода дружина Ріко Шибата.

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26-річна обраниця, яка стала п'ятою дружиною актора, обрала для івенту чорну шубу, костюм зі зміїним принтом та рожевий клатч. Кейдж одягнув чорний костюм і темно-сірий капелюх.

Ніколас Кейдж та його молода дружина Ріко Шибата / Фото: Getty Images

Що відомо про нову дружину Ніколаса Кейджа

Ніколас Кейдж та Ріко Шибата познайомилися більше року тому в Японії, де актор знімав фільм Сіон Соно "В'язні країни привидів". Шибата, до речі, дебютувала у цьому фільмі.

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У лютому 2021 року Ніколас і Ріко одружилися. Церемонія відбулася в готелі Wynn у Лас-Вегасі.

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Кейдж має 30-річного сина Вестона від акторки Крістіни Фалтон. Раніше в Лас-Вегасі Ніколас Кейдж одружився з Ерікою Койке, але їхній шлюб протримався лише чотири дні.

Усі дружини Ніколаса Кейджа

Як ми вже зазначили, Ніколас Кейдж одружений п'ять разів. Його першою дружиною 1995-го стала Патрісія Аркетт, після неї, з 2002 по 2004, була Ліза Марі Преслі, потім, з 2004 по 2016 рік, – Еліс Кім. Найкоротший шлюб у Кейджа був із Ерікою Койке.

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