Дженніфер Лопес сходила на побачення з Беном Аффлеком – дивимось нові фото пари

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у себе в соцмережах не діляться спільними знімками, але регулярно потрапляють у поле зору папараці

Дженніфер Лопес та Бен Аффлека зустрілися після розлуки / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес повернулася зі зйомок у Ванкувері. За інформацією джерел, артистка переживає через стосунки та на відстані. Зараз пара намагається якнайбільше часу проводити разом.

Так Дженніфер Лопес та Бен Аффлека сфотографували біля входу до ресторану Spagos у Беверлі-Хіллз.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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За інформацією джерел, День подяки, який у США відзначався 25 листопада, пара провела разом із дітьми. Про це пише People.

Останні кілька тижнів були для Лопес напруженими. Їй було нелегко працювати в Канаді далеко від своїх близьких, тому вона з терпінням чекала на заслужений відпочинок. Але незважаючи на щільний робочий графік, стосунки Дженніфер і Бена, як і раніше, міцні. У них все гаразд, – розповів інсайдер.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

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Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розішлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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