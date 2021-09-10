"Ніхто до нас цього не робив": 5 неочікуваних відповідей від TVORCHI

Бліц з українським дуетом TVORCHI / Фото: пресслужба

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Чому альбом ROAD – must listen для кожного?

ROAD, що в перекладі "дорога" - це четвертий студійний альбом TVORCHI, який вийшов 10 вересня. Хлопці над ним працювали декілька років. На музичних платформах його передзамовили кiлька тисяч людей, щоб послухати треки першими в 00:00 (час виходу).

Бо ROAD концептуальний та атмосферний. Головний меседж альбому – не жити від цілі до цілі, а насолоджуватися своїм шляхом щодня. Ми хочемо, щоб він допоміг кожному насолоджуватися моментом та переніс до найяскравіших спогадів. Ви зможете вмикати нашу платівку в машині, літаку чи в метро і просто enjoy the ROAD, – сказав Андрій.

В чому феномен "вірусного" Falling?

Falling – перший сингл альбому ROAD, який став "вірусним" в соціальних мережах в перші дні після презентації. Користувачі традиційно розпочали його юзати, використовуючи трек для відео з подорожей та відпочинку. Він "вистрілив", і це стало аргументом для шанувальників, що альбом буде не менш гарячішим.

Falling одразу отримав шалену підтримку аудиторії. Бо він про повне занурення в почуття та насолодження моментом тут і зараз. Сингл ще й ввійшов до ТОП-3 найбільш прослухуваних пісень на музичних платформах серед українських артистів разом з MONATIK та Wellboy. Він резонує багатьом, і ми бажаємо кожному це відчути та пережити з нашим треком ще раз, – відповів Джеффрі.

Ця пісня — ідеальний саундтрек усіх подорожей. Нескромно, але ж правда (усміхається – ред.). А ви бачили кліп?! Сталася синергія: відео влучно передало меседж пісні. І кінцевий результат – море захоплення та задоволення. Після прочитання коментарів під кліпом на YouTube я зрозумів, що люди теж це відчули, – додав Андрій.

Чим здивуєте на сольнику глядачів, крім локації?

В TVORCHI вперше в історії відбудеться концерт на Київському велотреку. Вони ще раз підтвердили свій статус новаторів та обрали найнесподіваніше мiсце для проведення сольного шоу, яке заплановане на 17 вересня.

Це буде бомба! Бо ніхто до нас не робив концертів на Київському велотреку. Ми плануємо нетиповий концерт: готуємо шоу, де буде лазерне і світлове обладнання, концептуальні номери та зіркові гості. І кожен глядач стане частиною шоу, – додав Андрій.

Розповім таємницю: в одному із номерів буде шоу від велосипедистів, які будуть показувати трюки по всьому периметру велотреку. Уявляєте? На репетиції цього номеру мені перехоплювало подих від побаченого!, – сказав Джеффрі.

10 вересня TVORCHI представили новий альбом ROAD / Фото: пресслужба

Що TVORCHI мотивує рухатися вперед?

Дует TVORCHI існує з 2018 року. За короткий період часу вони стали одними з найпопулярніших зірок в українській естраді. Кожен новий альбом не обходиться без хітів, які лунають не лише на відео у соціальних мережах, а й відомих конкурсах. Один із яких – "Євробачення-2020", де вони виконали "Bonfire".

Одна з моїх мотивацій – це батьки. Але на початку шляху вони мене критикували, а не підтримували. Зараз вони гордяться нашою з Андрiєм творчістю, і це надає мені сил рухатися далі, – сказав Джеффрі.

А в чому "сила" TVORCHI?

Наш дует — це не просто якийсь проєкт. Ми живемо ним і вкладаємо у музику частину себе: Андрій — інструменталом, а я — голосом. TVORCHI — це, перш за все, про велику дружбу та взаємопідтримку. Здається, саме це і є нашим трампліном до успіху, – сказав Джеффрі.

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