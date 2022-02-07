Нова етика, ЛГБТ та надто багато суму: враження зірок від продовження "Сексу та міста"

Монро, Аліна Гросу та Надія Хільська розповіли про свої враження від продовження культового "Сексу та міста" / Фото: instagram.com/monritta, пресслужба, instagram.com/hilskaya_nadya

Сайт "Сьогодні" провів опитування серед українських знаменитостей – виявилося, серед них є ті, хто з нетерпінням чекали на продовження і вже подивилися весь серіал.

Творці "І просто так..." врахували так звані стандарти "нової етики" – у серіалі не просто активно обговорюються теми сексуальної орієнтації, ґендерної рівності, самоідентифікації та толерантності, а й одна з героїнь є небінарною персоною, в яку за сценарієм закохується заміжня Міранда.

Реклама

Стиль і дух "Сексу та міста", як пишуть багато глядачів у відгуках, було втрачено або просто змінено. Минув час, змінився світ, а разом з ним і головні героїні.

Ми поговорили з травесті-дівою Монро, українською співачкою Аліною Гросу та акторкою серіалу "Швидка" на НЛО TV Надією Хільською про те, чи сподобався їм серіал і який післясмак він залишив після перегляду.

Монро

Думка глядачів у всьому світі розділилася: одні обожнюють "І просто так...", інші відверто його хейтять. До речі, ми вже розповідали, чому деяким проєкт не сподобався. А ось Монро вважає, що хвиля хейту та критики на адресу серіалу надто перебільшена.

Реклама

Я дивилася із задоволенням, співпереживала героїням і під час якихось сцен навіть усміхалася. В цілому, характери героїнь залишилися колишніми, хіба що занадто перебільшені, але це художня серіальна вигадка в умовах американської реальності! Безглуздо переносити те, що відбувається на українську реальність, як і світові тренди, хоча добре, що ми про них знаємо і навіть обговорюємо. Але, історія Керрі та її подруг – це інша реальність, за якою залишається хіба що спостерігати з екрану, – каже Монро, – Що стосується "нової етики" – коли в Україні в середній школі запровадять уроки сексуальної освіти та толерантності, тоді й поговоримо.

Монро розповіла про продовження "Сексу у великому місті"

Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу вважає серіал сумним, а особливо артистці забракло присутності Саманти, роль якої виконувала Кім Кеттролл.

Що мені завжди подобалося в "Сексі та місті", то це справжня, міцна жіноча дружба. В "І просто так" вона відчувається з особливою силою: героїні підтримують та допомагають одна одній. Героїні показують, що починати з чистого листа можна, попри все. При цьому залишаючись красивими, доглянутими, стильними та наповненими енергією. Засмутило, звичайно, як і багатьох, відсутність головної "запальнички" серіалу – Саманти і те, що серіал просякнуто сумною атмосферою. Тому можу рекомендувати цей серіал тим, у кого настрій посумувати, – каже Аліна.

Аліна Гросу вважає сумним серіал "І просто так..." / Фото: instagram.com/alina_grosu

Реклама

Надія Хільська

Надія Хільська виявилася серед тих, кому нововведення у серіалі – не до душі.

Чесно кажучи, не розумію, навіщо потрібно було "напихати" його всіма цими нетрадиційними "штуками" – геї, лесбіянки, небінарні особистості, дівчинка-підліток, яка не відчуває себе дівчинкою. Звучить дуже різко для сучасних нравів, хоча я абсолютно толерантна, і в мене є друзі та знайомі різних орієнтацій. Але, чесно, коли навколо постійно звучить: "Будьте толерантними, будьте толерантними, будьте толерантними". Для мене це занадто! – обурюється актриса.

Надії Хільській не сподобалися нововведення серіалу / Фото: instagram.com/hilskaya_nadya

Надія також зізналася, що їй сумно бачити те, що зовнішність улюблених героїнь так змінилася з роками. З іншого боку, Хільська розуміє, що старіння – це абсолютно нормальний, але необоротний процес.

Були й світлі моменти – я, наприклад, дуже розчулилася і плакала, коли помирав містер Біг, коханий Керрі. Це було гірко, і ти розумієш, що від цього ніхто не застрахований. Живете купу років разом...Я теж зі своїм чоловіком цього квітня відзначатиму 15 років, як ми разом. І якщо замислитись, що рано чи пізно це може закінчитися, і закінчитися "так"… Загалом, життєво, часом сумно, часом красиво, але з толерантністю перебрали, – резюмувала Надія.

Раніше ми писали, що Синтія Ніксон підтримала "скасування" Кріса Нота у фінальній серії "І просто так".

До речі, легально переглянути всі серії "І просто так" ви можете на OLL.TV !