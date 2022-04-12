Нове "я люблю тебе": THE HARDKISS випустили актуальний трек "Як ти?"

Російський напад на Україну – те, що змінило життя кожного українця. Музика зараз – не для розваг. Це полотно, на якому написано нашу нову реальність. Новий трек THE HARDKISS, які виступлять у Варшаві, – тому підтвердження.

Анонсуючи новинку "Як ти?", фронтвумен The HARDKISS, Юлія Саніна відзначила:

"Як ти?" — нове "я люблю тебе". Так починається мій кожен ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і в кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, лише тоді видихаєш. Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше пережити ці емоції, потрібно викричати цей біль. Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про вдячність і захоплення нашою нацією в боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, про надію… А поки що — "Як ти?"