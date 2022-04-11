Це буде вибух TikTok! Макс Барських показав тизер нового треку Don't f*ck with Ukraine

Новий трек артиста покликаний підбадьорити всіх у найпростіший момент нашої історії. І вже з перших секунд стає очевидним, що новий трек буде хітом!

Макс Барських заінтригував новим треком / Фото: instagram.com/max_barskih

Війна в Україні, яку розпочала Росія проти нашого народу, розділила життя кожного на до та після. Наприклад, раніше Макс Барських у гламурних та стильних образах виступав на кращих майданчиках світу, а тепер отримує навички поводження зі зброєю та бере участь у навчаннях на полігоні. Також він намагається підтримувати наших захисників із ЗСУ своєю музикою.

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Раніше він уже записував трек "Буде весна", який зараз у ТОПі прослуховувань, адже відгукується кожному. А новий трек – це качовий хіт, який точно стане дуже популярним у TikTok. Саме під таку музику зараз записують ролики. У Instagram Макс Барських трохи розповів про пісні Don't fuck with Ukraine:

Зараз важко знаходити час на музику, але це також може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюся закінчити його найближчим часом! А поки що ділюся маленьким шматочком.

Це треба чути!

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Ми вже в передчутті!

Нагадаємо, раніше Біллі Айліш присвятила трек українцям.

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