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Це буде вибух TikTok! Макс Барських показав тизер нового треку Don't f*ck with Ukraine

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 18:07
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Новий трек артиста покликаний підбадьорити всіх у найпростіший момент нашої історії. І вже з перших секунд стає очевидним, що новий трек буде хітом!
Макс Барських заінтригував новим треком
Макс Барських заінтригував новим треком / Фото: instagram.com/max_barskih

Війна в Україні, яку розпочала Росія проти нашого народу, розділила життя кожного на до та після. Наприклад, раніше Макс Барських у гламурних та стильних образах виступав на кращих майданчиках світу, а тепер отримує навички поводження зі зброєю та бере участь у навчаннях на полігоні. Також він намагається підтримувати наших захисників із ЗСУ своєю музикою.

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Раніше він уже записував трек "Буде весна", який зараз у ТОПі прослуховувань, адже відгукується кожному. А новий трек – це качовий хіт, який точно стане дуже популярним у TikTok. Саме під таку музику зараз записують ролики. У Instagram Макс Барських трохи розповів про пісні Don't fuck with Ukraine:

Зараз важко знаходити час на музику, але це також може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюся закінчити його найближчим часом! А поки що ділюся маленьким шматочком.

Це треба чути!

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Ми вже в передчутті!

Нагадаємо, раніше Біллі Айліш присвятила трек українцям.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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