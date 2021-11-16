Новорічна Маска познайомить глядачів із новим героєм – королівським Пінгвіном

Дивіться "Новорічну Маску" 31 грудня

Відгадуватимуть героїв постійні детективи гіпершоу та популярні зірки – гості новорічного ефіру. Одна з нових неперевершених масок – Пінгвін. Які загадки він принесе із собою і чи легко глядачі упізнають особистість, що ховається під унікальною маскою?

Герой спантеличить усіх одразу, адже замість звичних підказок запропонує зірковим детективам тактильно вгадати факти про себе. Що так цікаво хотів зашифрувати таємничий гість?

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Обіцяю вам, я сьогодні прийду додому, відкрию Вікіпедію та вивчу всі факти, – пообіцяла Оля Полякова, познайомившись із підказками про святкового героя грандіозного шоу "Новорічна Маска".

Та й пісню Пінгвін вибрав епохальну – легендарний хіт "Айсберг" співачки Алли Пугачової зазвучить зовсім по-новому, тож питань у зіркових гостей стане ще більше.

Зірка, якій було надано можливість заспівати в костюмі, швидко та легко вжилась у роль, навіть попри певні нюанси костюма:

Комбінезон, у якому ви мене бачите, повністю сковує рухи. Наприклад, крокувати я можу по 10 см, а лапами неможливо взяти до рук жодного предмета. Але сподіваюся, що це не завадить моєму виступу залишитися у серцях глядачів назавжди, – розповідає про себе Пінгвін.

Герой новорічного випуску шоу "Маска" – королівський Пінгвін

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Для того, щоб герой виглядав максимально яскраво та святково, дизайнери створили його з паєток, а ще обдарували шикарними бровами, характерними для королівських пінгвінів, та окулярами, зробленими власноруч. Крім того, Пінгвін має прозору сумку-бананку, в якій лежить купа новорічних подарунків: гірлянда, рукавички, м'яка іграшка імбирного чоловічка.

Які ще персонажі з'являться у грандіозному шоу "Новорічна Маска", глядачі дізнаються зовсім скоро. Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня на каналі "Україна"!

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