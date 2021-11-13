Хтось ховався в образі Совеня в гіпершоу Маска. Ні за що не вгадаєте! (Фото)

У це неможливо повірити, але під маскою Совеня ховався Сергій Танчинець – фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Йому вдалося приховати свій потужний вокал під милим і невинним образом маленької сови. Сьогодні він виконав пісню "День народження" легендарного гурту "ВВ".
Зіркові детективи були шоковані таким поворотом подій і навіть не припускали, що під маскою ховається саме Сергій!
Детективи довго вирішували, що запитати у Совеня, а Андрій Данилко навіть звернувся до продюсерів із проханням дозволити ставити одразу кілька запитань учасникам.
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Разом із Сергієм у зоні ризику опинилася улюблениця Олега Винника – Горила, яка пройшла далі і знову порадує своїм виступом глядачів та зіркових детективів.
У детективів було кілька версій щодо Совеня. Згідно з найпопулярнішою з них – під маскою ховався Віктор Бронюк.
Дивіться, як розсекретили маску Совеня:
Як? На будь-кого міг подумати, що там Сергій Танчинець, та тільки не Совеня! – коментує Олег Винник. – Вперше мені приємно, що не тільки я не вгадав! А тобі, Сергію, велике спасибі за такий сюрприз!
Кожному детективу хотілося почути, яким воно бути в такому костюмі і чому артист не вилізе з дупла.
Я намагався якнайкраще приховати свій голос і заплутати вас. Костюм цікавий і почуваюся в ньому, як у дуплі (сміється). Чув, що ви мріяли побачити Совеня без дупла, проте це цілісний образ і за задумом я мав перебувати тут до кінця, – розповів Сергій Танчинець в ефірі каналу "Україна".
А кого із загадкових учасників розсекретять глядачі у наступному ефірі? Дивіться другий сезон зіркового та загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна"!
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