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Хтось ховався в образі Совеня в гіпершоу Маска. Ні за що не вгадаєте! (Фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
13 листопада, 23:16
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У четвертому випуску гіпершоу "Маска" викрили ще одного персонажа. Зняти маску довелося Совеню. Під нею опинився фронтмен відомого українського рок-гурту!
Хто ховався під маскою Совеня у гіпершоу "Маска"
Хто ховався під маскою Совеня у гіпершоу "Маска" / Фото: скриншот

У це неможливо повірити, але під маскою Совеня ховався Сергій Танчинець – фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Йому вдалося приховати свій потужний вокал під милим і невинним образом маленької сови. Сьогодні він виконав пісню "День народження" легендарного гурту "ВВ".

Зіркові детективи були шоковані таким поворотом подій і навіть не припускали, що під маскою ховається саме Сергій!

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Детективи довго вирішували, що запитати у Совеня, а Андрій Данилко навіть звернувся до продюсерів із проханням дозволити ставити одразу кілька запитань учасникам.

Під маскою Совеня переховувався Сергій Танчинець
Під маскою Совеня переховувався Сергій Танчинець / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Разом із Сергієм у зоні ризику опинилася улюблениця Олега Винника – Горила, яка пройшла далі і знову порадує своїм виступом глядачів та зіркових детективів.

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У детективів було кілька версій щодо Совеня. Згідно з найпопулярнішою з них – під маскою ховався Віктор Бронюк.

Дивіться, як розсекретили маску Совеня:

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Як? На будь-кого міг подумати, що там Сергій Танчинець, та тільки не Совеня! – коментує Олег Винник. – Вперше мені приємно, що не тільки я не вгадав! А тобі, Сергію, велике спасибі за такий сюрприз!

Кожному детективу хотілося почути, яким воно бути в такому костюмі і чому артист не вилізе з дупла.

Я намагався якнайкраще приховати свій голос і заплутати вас. Костюм цікавий і почуваюся в ньому, як у дуплі (сміється). Чув, що ви мріяли побачити Совеня без дупла, проте це цілісний образ і за задумом я мав перебувати тут до кінця, – розповів Сергій Танчинець в ефірі каналу "Україна".

Сергій Танчинець переховувався під маскою Совеня
Сергій Танчинець переховувався під маскою Совеня / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А кого із загадкових учасників розсекретять глядачі у наступному ефірі? Дивіться другий сезон зіркового та загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Інші новини про проєкт:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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