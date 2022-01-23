Новий "Холостяк" Алекс Топольський змусив дівчат спітніти, показавши оголений торс

Алекс Топольський закликав фоловерів в Мережі качати прес. / Фото: instagram.com/alexander_topolsky/

Вже в березні фани "Холостяка" зможуть побачити нову історію пошуку кохання бізнесмена із Лос-Анжелеса, українця Олександра Топольського, який, окрім підприємницької діяльності, активно будує ще й акторську та модельну кар'єри в США.

На Instagram-акаунт головного героя "Холостяка" активно підписуються користувачі, адже до нього прикута неабияка увага через те, що він став завидним женихом, ну і звісно, через його сексі-форму

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Днями Топольський опублікував "гаряче" фото, на якому він позує в одних шортах та злегка прижмурив очі через сонце. Ймовірно, така світлина змусила багатьох жінок зніяковіти (напевно, ви зрозуміли чому)

Учасник "Холостяка" похвалився м'язами. / Фото: instagram.com/alexander_topolsky/

Під фото Алекс написав допис, у якому закликав фоловерів не лінуватись й займатись спортом.

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Не йти в зал, тому що нема часу, локдаун або ще яка-небудь штука, не є для мене виправданням. Питання бажання та мотивації! Зал може складатися зі штучного газону, стулу та власного тіла. Уперед качати прес, скоро літо!, – написав Топольський.

Головним героєм у новому сезоні "Холостяка" стане Олександр Топольський / Фото: Инстаграм

Жінки не могли пройти повз такої мотивації та гарного тіла і засипали компліментами бізнесмена. Деякі зазначили, що з нетерпінням чекають трансляцію проєкту з його участю на ТБ:

Ой, щось спекотно різко стало.

Побачивши такий результат, відразу зрозуміло що мотивації вам вистачає.

Іду качати прес.

Так! Адже незабаром на відпочинок з дівчиною, яку ви обрали і, дуже сподіваюся, залишилися разом після проекту.

Скріншот instagram/alexander_topolsky

Коротко про нового учасника "Холостяка"

Алекс Топольський народився та виріс у Львові. Проте уже 10 років він живе та працює в США. Там йому вдалося збудувати свій успішний бізнес, пов'язаний із нерухомістю. Крім цього, Топольський – актор і модель-початківець.

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Також він професійно займається бойовими мистецтвами – у нього восьмирічний досвід у карате та боксі. До того ж, Топольський має багато активних хобі: сноуборд, плавання, катання на лижах, баскетбол та футбол.

Скріншот instagram/alexander_topolsky

Алекс часто говорить у Мережі про те, що хоче своїм прикладом мотивувати інших людей регулярно займатися фізичними навантаженнями та більше часу приділяти своєму здоров'ю та тілу.

До речі, 21 січня закінчилися зйомки 12 сезону "Холостяка". З кінця жовтня Топольський ходив на численні побачення з дівчатами. З кимось йому вдавалося будувати стосунки, а з кимось він прощався на церемонії троянд. Та врешті-решт головний герой зробив свій вибір і вручив обручку дівчині, яка зуміла завоювати його серце.

Раніше ми писали, що публікує у своєму Instagram новий учасник "Холостяк" Алекс Топольський.