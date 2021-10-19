Вийшов новий сезон кращого серіалу 2019 року!

Вийшов новий сезон серіалу "Спадщина" / Фото: Инстаграм

Перші два сезони принесли творцям цієї епічної, майже шекспірівської сімейної саги від HBO безліч престижних нагород, серед яких два "Золотих глобуса" (кращий серіал і головна чоловіча роль в серіалі – Брайан Кокс), дві премії "BAFTA" і цілих 9 "Еммі".

Права на володіння компанією – головна мета "спадкоємців" / Фото: Инстаграм

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Це історія про взаємини в родині Рой – вигаданому американському сімействі медіамагнатів. Вони дуже впливові і багаті, але в водночас нещасні і роз'єднані. Жоден персонаж тут не може вважатися позитивним – всі члени сім'ї егоцентричні, жадібні і готові у своїй боротьбі за величезний спадок піти на будь-які заходи. При написанні сценарію Джессі Армстронг надихався біографією медіамагната Руперта Мердока, а також історією створення його бізнес-імперії.

Третій сезон здивує глядачів новою порцією інтриг / Фото: Инстаграм

Головний герой – невпинно старіючий, а отже втрачаючий свій вплив у бізнесі, патріарх сімейства Логан Рой. Він володіє ЗМІ, кінокомпанією, круїзним бізнесом, диктує свої умови американському президенту і наводить страх і трепет і на чужих, і на своїх, включаючи власних дітей.

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Головний герой – батько заможної родини Логан Рой / Фото: Инстаграм

Передбачається, що главою корпорації з часом стане старший з його синів, але поки наступник не названий, сім'ю і компанію тривожать пов'язані з боротьбою за владу інтриги. Спочатку передбачалося, що Логан Рой помре ще в першому сезоні, але персонаж благополучно дожив до третього...

Дивіться продовження цієї захоплюючої історії на платформі OLL.TV

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