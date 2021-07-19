Про що буде новий Секс у великому місті: хвороблива зрілість і розлучення з розділом майна

Перший серіал став культовим, адже подарував рольові моделі мільйонам жінок у віці 30-40 років. Він став культовим, але не революційним

Перший кадр з нового "Секс у великому місті" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Їм по 50 і вони знову на екранах! В США почалися зйомки продовження культового серіалу "Секс і місто". Перші кадри вже потрапили в мережу! Впадає в очі: головних героїнь тепер – троє, а не четверо. Відома своїми пригодами Саманта від зйомок в нових серіях відмовилася. І сталося це не без скандалу. Про головні плітки навколо продовження серіалу і головне – чи зможе повторити оглушливий успіх 90-х – далі в матеріалі.

Такі ж стильні, як колись, але значно старші – розміняли шостий десяток. Перші фото зі знімального майданчика розпалюють інтерес: як розгортатимуться стосунки головних героїнь.

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Основна увага в серіалі буде прикута до Керрі: вона буквально марила весіллям. І дуже страждала, коли містер Біг, тобто наречений, не доїхав до вівтаря.

У фільмі щасливий кінець, пара – одружується. А в нових серіях з'ясується: ідеального шлюбу не вийшло: розлучення, розділ майна.

Чому в серіалі не буде Саманти

Саманта Джонс не з'явиться в перезапуску "Секс і місто" / Фото: Getty Images

Не склалося і з ідеальною жіночою дружбою – в серіалі не буде Саманти. Що ж це за "Секс і місто"? – запитують скептики. Адже саме ця героїня не уявляла свого життя без пригод і не соромилася розповідати про це метафорами.

Саманта ще 4 роки тому пояснила свою відмову:

Мені 61, і час настав. Інші дівчата на 10 років молодші за мене, і це – їхній вибір.

Кажуть: Кім Кетралл було складно з колегами. Особливо з Сарою Джесікою Паркер, – ніби вона отримувала гонорари значно вищий. Хоча Кім грала найвідвертіші сцени.

Чи стане успішна нова версія "Секс і міста"

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс та інші на зйомках продовження "Сексу та міста" / Фото: Getty Images

Все залежить від того, на чому зіграють сценаристи, вважає кінокритик Андрій Алфьоров. Тоді серіал став культовим, адже подарував рольові моделі мільйонам жінок у віці 30-40 років. Культовим, але не революційним.

Кінокритик розповів, що починалося з того, що треба було здобути самостійність, незалежність, свободу, побудувати кар'єру. А закінчилася тим, що ця жінка за 40 або 50 знаходить молодого татуся з банківським рахунком.

Ймовірно, каже Алфьоров, ставку роблять на ностальгію за попередніми часом. Але є теми, які можуть зацікавити аудиторію: хвороблива зрілість, проблеми прийняття віку – нічим не виправиш, і не підфарбуєш. Мільйони жінок стикаються з цим з розгубленістю. А значить цікаво буде дивитися, наскільки успішно через це проходять самі героїні.

До речі, українкам впевненість в собі почала надавати реклама. Проект #ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різної жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.