Секс та місто: нові фото Сари Джесіки Паркер і її колег на зйомках продовження серіалу

У Мережі з'явилися нові фото зі зйомок продовження легендарного серіалу "Секс та місто". В об'єктив папараці потрапили Сара-Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс та інші актриси, які зіграють нових персонажів

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс та інші на зйомках продовження "Сексу та міста" / Фото: Getty Images

Зйомки продовження "Сексу та міста" в самому розпалі. На вулиці Нью-Йорка знову повернулися усіма улюблені персонажі проєкту – Керрі Бредшоу, Міранда Хоббс і Шарлотта Йорк Голденблатт у виконанні Сари Джессіки Паркер, Синтії Ніксон і Крістін Девіс відповідно.

Папараці вдалося зробити кілька кадрів зі знімального майданчика, завдяки чому шанувальники легендарного серіалу можуть побачити своїх улюблених актрис в образах їхніх героїнь. Звичайно, актриси з віком змінилися, але вони все так само прекрасні. Зараз в світі продовжує набирати обертів тренд на природну красу, Україна не відстає – нещодавно фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Що стосується актрис "Сексу та міста", то лише одну з них звинуватили в надмірній пластиці – це Крістін Девіс. А от інші її колеги вирішили не вдаватися до уколів краси.

Крістін Девіс, Сінтія Ніксон і Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сінтія Ніксон і Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Фотографи також зловили момент, коли Крістін Девіс в перерві між зйомками спілкується з актрисою Ніколь Арі Паркер, яка грає нового персонажа. Ймовірно, саме вона замінить Кім Кеттролл, яка відмовилася від зйомок, і стане четвертою героїнею головного квартету.

Ніколь Арі Паркер і Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Ніколь – дуже ефектна жінка, чи не так? Будемо сподіватися, що вона полюбиться шанувальникам серіалу так само, як і Кім Кеттролл.

Ніколь Арі Паркер на зйомках "Сексу та міста" / Фото: Getty Images

А ось ще кілька кадрів зі зйомок:

Сара Джессіка Паркер на зйомках продовження "Сексу та міста" / Фото: Getty Images

Крістін Девіс на зйомках "Сексу та міста" / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер на зйомках продовження "Сексу та міста" / Фото: Getty Images

Очікується, що на HBO Max вийде десять півгодинних нових епізодів фільму "Сексу та міста", який отримав назву And Just Like That.

