Про що пісня Stefania переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra?

Kalush Orchestra принесли Україні третю перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині. Переможний хіт "Stefania" сьогодні співають у всій Європі.

Спочатку, як розповідав лідер гурту Олег Псюк, він присвятив композицію для конкурсу своїй мамі Стефанії.

Стефанія – так звати мою маму. Цю пісню присвятив їй, і цю пісню ми представлятимемо на Євробаченні. Це щирий та душевний трек, у якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю, – так презентував пісню музикант ще у лютому під час Нацвідбору.

Війна в Україні подарувала рядкам новий сенс. Тепер образ мами Стефанії асоціюється у багатьох українців із рідною землею, будинком та сім'єю.

Люди стали сприймати її як пісню про всіх українських матерів, у той час, коли багато українців думали про своїх матерів або нудьгували за ними. Я думаю, що саме так ця пісня увійшла до серця багатьох, – розповів про композицію Псюк в інтерв'ю Rolling Stone .

Особливого значення з'явилося біля рядка "Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе". Через напад Росії на Україну мільйони громадян змушені були залишити свої будинки, але навіть тисячі кілометрів зруйнованих доріг не зможуть розлучити українців із батьківщиною.

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово