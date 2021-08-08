Жінка, шо обікрала Королеву і Тарзана, переховується від слідства

У квітні Мілану Некруц затримали співробітники МВС за крадіжку 5 мільйонів рублів, 3 тисяч євро і ювелірних виробів з будинку Наташі Корольової

Обвинувачена в крадіжці майна Королевою і Тарзана сховалася від слідства / Фото: instagram.com/koroleva__star

Жінка отримала підписку про невиїзд, та де вона знаходиться зараз – невідомо. Більш того, обвинувачена не з'явилася ні на одне засідання, пише Telegram-канал 122.

Наташа Корольова заявила про зникнення з її будинку ювелірних прикрас і великої суми грошей. Співачка була на гастролях, а її чоловік – Сергій Глушко – приводив в гості дівчат.

Багато хто обговорював ймовірне розлучення Корольової і Тарзана на грунті зради, так як артист зізнався, що у нього був інтим з однією із жінок, але не менш цікавим фактом стало також зникнення зіркового майна.

Тарзан і Наташа Корольова / Фото: instagram.com/tarzan___official

Пізніше поліція затримала підозрювану в крадіжці Мілану Некруц. Матеріали слідства були передані до суду, а дівчину відпустили під підписку про невиїзд.

Цікаво, що серед жінок була одна, якій приписували вагітність від Тарзана. Пізніше з'ясувалося, що дівчина не чекає на дитину від чоловіка Корольової, але інтимний зв'язок з ним все-таки мала. Сергій Глушко записав відеозвернення, в якому публічно зізнався в зраді.

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Наташа Корольова пробачила чоловікові зраду, за що її багато хейтили в соцмережах.

Наташа Корольова і Тарзан дали інтерв'ю Ксенії Собчак після скандальної історії:

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